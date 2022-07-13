В Хакасии пройдет гастрономический фестиваль

Ранее сообщалось, что День города в Угличе Ярославской области отметят 16 июля двумя гастрономическими фестивалями «Кухня на углях» и «Угличе Поле». Гостей также ждут выставки, концерты, игры, конкурсы, шоу мыльных пузырей и спортивные заезды на велосипедах. Они смогут принять участие в различных мастер-классах от кафе и ресторанов города, а также в кулинарной битве молодых семей и профессионалов. Кроме того, туристов и жителей города ждут театрализованное представление и выступления творческих коллективов.