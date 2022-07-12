Какие опасные рыбы водятся в Черном море

Если вы думаете, что на побережье Черного моря можно безопасно купаться и не смотреть под ноги, то вы сильно ошибаетесь. Подводная фауна очень богата разнообразными видами морских обитателей, и некоторые из них могут нанести вред человеку. О них — в материале “Рамблера”.

Фото: Dmitriy Konstantinov/Wikipedia Dmitriy Konstantinov/Wikipedia

Черноморская скорпена-ерш

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Эту небольшую рыбу можно встретить в Черном и Азовском морях, чаще всего она обитает в прибрежных районах. Если не хотите встретиться со скорпеной, лучше обходите заросли и камни, так как большую часть времени она лежит на дне и ожидает добычу: питается другими мелкими рыбами, ракообразными и другими беспозвоночными.

Эта рыба опасна при прикосновении. Дело в том, что ее тело покрыто колючками и костными шипами, в которых содержится яд. Он может вызвать сильную боль и воспаление, а для людей с хроническими заболеваниями сердца, сосудов и аллергией могут быть более опасные последствия.

Европейский звездочет (Морская корова)

Roberto Pillon/Fishbase

Чаще всего этого обитателя можно встретить в Крыму или в районе Кавказа, но также он может попасться на Средиземном море в районах, где есть илистое дно. Звездочет опасен тем, что его практически не видно — он зарывается в песок так, что на поверхности остаются только его глаза, поэтому люди часто получают травмы из-за того, что не заметили рыбу при контакте. Звездочет питается мелкими рыбами и детенышами других рыб. Он зарывается в воду или камни, а потом нападает.

Опасность рыбы заключается в том, что на каждой стороне тела у нее есть ядовитые шипы. Отдыхающий может не заметить ее и наступить, в результате чего получить отравление ядом. Описан лишь один смертельный случай после контакта с этой рыбой, но после подобных инцидентов необходима консультация врача.

Скат-хвостокол

Doka54/Wikipedia

Эти рыбы обитают во всех тропических и субтропических морях. Их образ жизни связан с песчаным дном, куда они зарываются в ожидании добычи. Ширина тела этого ската может достигать до двух метров. У каждого ската на хвосте есть один ядовитый шип, а при опасности их хвост может развивать серьезную скорость, что опасно для человека не только ядом, но и глубокой раной.