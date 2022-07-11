Что посмотреть в Крыму

Этим летом наиболее популярными местами отдыха стали отечественные курорты. Причем многие россияне выбирают автомобильный туризм, что открывает возможности увидеть больше красивых мест и посетить уголки, в которые без машины добраться сложнее.

Фото: Мир24 Мир24

Mir24.tv составил рейтинг самых привлекательных крымских достопримечательностей, о которых знают не все. Среди них великолепные природные объекты, древние города, крепости, музеи и дворцы.

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Карадагский заповедник

Карадагский заповедник расположен недалеко от Коктебеля, вдоль берега моря. Это горный массив и единственное место в Крыму, где на относительно небольшом участке встречается столько красивых скал, маленьких голубых бухт, глубоких расщелин, пещер и гротов, многие из которых можно увидеть лишь с воды.

Заповедник включает в себя доисторический вулканический массив Кара-Даг (Черная гора). Именно вулканическим происхождением гор объясняются совершенно инопланетные пейзажи заповедника. Плюс – тысячелетняя работа морских волн, солнца и ветров.

Попасть туда можно, взяв пешую экскурсию и пройдя заповедными тропами в сопровождении гида от экологической станции. Или морем, на экскурсионном катере. И тот, и другой маршрут очень впечатляют, но они – как два совершенно разных путешествия. Пойдя пешком, вы увидите вблизи уникальный растительный и животный мир заповедника, дали, открывающиеся с вершин потухшего вулкана и необычные ракурсы, которые не видны с воды. Но это – довольно продолжительная пешая прогулка, требующая некоторой выносливости.

С моря вы увидите множество укромных бухт, отвесные скалы, взлетающие ввысь прямо из воды, причудливо изрезанный берег, полный тайн и загадок. Подойдете вплотную к скале Шайтан-Капу, что означает «Чертова пасть». Это красивейшее место заповедника: стройная скалистая арка, вырастающая из глубин недалеко от берега. А также сможете искупаться в прозрачной голубой воде, прыгнув в нее прямо с борта катера.

Пещерный город Чуфут-Кале

Пещерных городов в Крыму несколько. Самые знаменитые – Мангуп-Кале, Эски- Кермен и Чуфут-Кале. Последний – единственный, к которому можно проехать на автомобиле. Конечно, туда по каменистой тропе доберется лишь хорошо подготовленный внедорожник, который можно взять напрокат внизу. Но к остальным пещерным городам Крыма вообще нет подъезда. Они расположены на горных плато, и подняться к ним можно только пешком, а это довольно серьезное восхождение, которое легко преодолеют только спортивные люди.

Пещерный город Чуфут-Кале расположен недалеко от Бахчисарая. Это удивительное и величественное место. Город-крепость словно парит среди скал. Сразу за огромными древними воротами начинается каменная улица, в которой колеса повозок за много веков пробили глубокие колеи. Тут чувствуется дыхание веков. Это настоящий перекресток цивилизаций и культур.

Наиболее впечатляющий комплекс пещер, в которых когда-то жили люди, расположен сразу за южной оборонительной стеной. Через массивные ворота, обитые тяжелыми железными полосами, посетители проходят в узкий коридор, где естественные скалы высоко вверху переходят в выстроенные поверх них укрепительные сооружения. А над ними высятся скалы с живописными выходами четырехуровневых пещер.

На плато выстроены еще две стены: средняя оборонительная с красивыми арочными воротами Орта-Капу, и восточная – с колесным проездом через башенные ворота Биюк-Капу.

От татарского периода остался мавзолей Джанике-Ханым, дочери знаменитого хана Тохтамыша. Хорошо сохранились караимские храмы – кенасы.

Первые пещеры появились здесь в раннем Средневековье и сейчас их можно насчитать более ста. Ими буквально изрыта вся гора. Часть пещер переходит в галереи, причудливо переплетаясь на разных уровнях. Настоящий гигантский улей, который можно исследовать без конца!

Генуэзская крепость в Судаке

Совсем иной, но не менее интересный памятник древности – Генуэзская крепость в Судаке. Ее построили шесть веков назад, но и сейчас она восхищает своей грозной неприступностью. Впечатление усиливается от того, что сооружение построено на склонах конусообразной горы. Все сооружения крепости занимают площадь более 30 гектаров, и археологические раскопки там не закончены. Ежегодно недра вблизи крепостных стен открывают ученым все новые сокровища.

Это место притягивает, как магнит: величественные скалы, грозные крепостные стены, уходящие прямо в скальную породу. Так и чувствуешь себя героем кино. Не удивительно, что в Судакской крепости снималось и снимаются множество кинофильмов – это идеальная естественная декорация.

Лучше всего отправляться в крепость с экскурсоводом. Тогда вы сможете не только подняться на древние стены и полюбоваться пейзажами, но и узнать о том, как она строилась, какие открытия сделали археологи, как были устроены фортификационные сооружения. А также услышать легенды, связанные с крепостью, и посетить археологический музей.

Херсонес Таврический

Другой, не менее внушительный памятник древности, который гораздо старше Генуэзской крепости, – это руины античного греческого города Херсонес. Они расположены на окраине Севастополя. Сейчас здесь находится историко-археологический музей-заповедник.

На его территории сохранились полуразрушенные жилые кварталы и византийские сооружения, по которым можно побродить как самостоятельно, так и с экскурсией. Гуляя по древнему полису, можно окунуться в его историю и представить, как выглядел Херсонес во времена своего расцвета. В античную эпоху тут находились храмы, статуи и классический греческий театр. Сейчас почти все это превратилось в руины. Зато на этой территории один из самых богатых археологических музеев, который существенно пополнился в последние годы: раскопки на полуострове ведутся очень активно.

Ценность Херсонеса как туристического объекта в том, что это один из самых древних памятников. Он свидетельствует о том, какая высокоразвитая цивилизация населяла полуостров много тысяч лет назад.

Кроме того, именно отсюда берет начало история православия на крымской земле: именно здесь были возведены первые православные храмы и именно в Херсонесе в 988 году принял крещение киевский князь Владимир Святославович. Здесь он обвенчался с византийской принцессой Анной. В честь князя Владимира в Херсонесе возведен Владимирский собор.

Малахов курган в Севастополе

Севастополь – не только красивый белокаменный город, но и место, где на каждом шагу вас ждут памятники боевой славы. Ведь через эти места не раз проходила линия фронта и во время Крымской, и во время Великой Отечественной войны. Будучи важным стратегическим объектом, Севастополь в течение обеих войн подвергался массированным атакам.

А средоточием этого огненного вихря раз за разом оказывался Малахов курган – стратегически важная высота на Корабельной стороне. С ним связаны имена многих выдающихся военачальников и героев, включая таких адмиралов, как Нахимов, Корнилов, Истомин.

Сейчас на кургане расположен мемориальный комплекс, объединяющий памятники разных эпох. Его главная достопримечательность – Оборонительная башня, главный бастион оборонительной линии, возведенный в годы Крымской войны. Это одно из немногих фортификационных сооружений, сохранившихся со времен первой обороны Севастополя. Внутри нее сейчас расположен музей, полный реликвий того времени.

Во время обороны Севастополя 1941-1942 годов башня, господствующая над окружающей местностью, повторно взяла на себя роль бастиона. Малахов курган стал местом подвига тысяч защитников города. Поэтому посетить это место стоит каждому, кто побывает на полуострове. Также, впрочем, как и другие мемориальные комплексы Севастополя, включая знаменитую 35-ю батарею и Сапун-гору.

Мраморная пещера

В Крыму есть несколько красивейших карстовых пещер, оборудованных для осмотра. Наиболее впечатляющими являются пещеры Чатыр-Дага – горного массива, расположенного в южной части полуострова, недалеко от Симферополя. К ним можно добраться автотранспортом или экскурсионными автобусами. Среди них наиболее известны и посещаемы Эмине-Баир-Хосар и Мраморная пещера. Последняя, по оценкам специалистов, входит в пятерку самых красиво оборудованных пещер Европы.

«Мраморной» она называется потому, что заложена в породах мраморовидного известняка. Внутри нее холодно и влажно, а сталактиты и сталагмиты, причудливо срастаясь, образуют множество импровизированных залов, украшенных витиеватой бахромой сросшихся сталактитов, каменными натеками и прячущимися в складках породы маленькими гротами. Залы мраморной пещеры полны удивительных фигур, почти скульптурных изваяний, которые с разных ракурсов напоминают то сказочных героев, то замки и шатры, то животных, то фантастический природный орган.

Облик пещеры складывался веками, чтобы теперь поражать красотой неповторимых каменных фантазий природы. К тому же пещеры – это место, где одинаково красиво и во время палящего зноя, и во время проливных дождей. Они не зависят от капризов погоды, и всегда величественно прекрасны.

Массандровский дворец

Всем известны знаменитые дворцы Крыма, и среди них в первую очередь – Ливадийский и Воронцовский дворцы, находящиеся недалеко от Ялты. Они входят во все путеводители по полуострову.

Гораздо менее известен великолепный Массандровский дворец, ведь он был открыт для посещения уже после распада СССР и широко не рекламировался.

Выстроенный в середине XIX века для императора Александра III, он находится в уединенном местечке выше Массандры и Ялты, на прелестной просторной поляне у склонов горной гряды и окружен парком, который переходит в лес.

Трехэтажный дворец, похожий на резиденцию эпохи французского возрождения, необычайно красив и изящен. Он на удивление хорошо сохранился, несмотря на то, что никогда не подвергался наружной реставрации. В идеальном состоянии даже графитовая чешуйчатая кровля: французская технология, которую в самой Франции уже нигде не встретишь в таком первозданном виде. И все это сохранилось с 1902 года.

Стройные линии придают зданию устремленность ввысь. И весь он со своими островерхими крышами, мансардами и полукруглой парадной лестницей словно собирается сняться с лужайки и воспарить в ясное крымское небо. Посетить дворец лучше с экскурсоводом, тем более что экскурсии отправляются в путешествие по внутренним залам каждые 20 минут.

Никитский ботанический сад

Никитский ботанический сад находится всего в 20 минутах езды от Массандровского дворца, но сюда лучше приезжать отдельно и на весь день. Он полон уникальных растений, некоторым из которых более 500 лет. Расположенный чуть ниже поселка Никита, он широкими террасами спускается к морю.

Всю весну и лето тут буйное цветение: одни культуры, отцветая, передают эстафету другим. В апреле тут расцветает целое море тюльпанов, потом начинается «карнавал ирисов» и выставка лилейников, затем все лето буйно цветут канны, олеандры и розы, которых тут насчитывается около тысячи сортов.

В Никитском саду можно увидеть около 28 тысяч разнообразных видов растений. Многие из них привезены из самых дальних уголков Земли: из Австралии, Америки, Новой Зеландии, Азии и Африки.

Пихты, платаны, секвойядендроны (мамонтовы деревья) привезены из Северной Америки, бамбук – из Китая, каменный дуб – из Средиземноморья. Тут растут великолепные кедры – ливанский, гималайский и атласский – и метасеквойя с нежной, опадающей на зиму хвоей. Есть посадки мексиканского кипариса, гуттаперчевого дерева и других экзотов. Повсюду можно увидеть обнаженные нежно-телесные стволы земляничника мелкоплодного, который сбрасывает летом верхний слой коры. Растут теплолюбивые плодовые культуры: инжир, мушмула, хурма. А еще «железное дерево» с тяжелой, необычайно твердой древесиной.

Пестрые декоративные куртины сменяются аллеями пирамидального кипариса, рощицами благородного лавра, европейской оливы, магнолии. Сеть тропинок и каменных лестниц приводит к новым чудесам: живописным лужайкам, гротам и каскадным бассейнам, к беседкам, которые окружены экзотическими растениями: кактусами, юккой и агавами.

Посещать ботанический сад лучше с экскурсионной группой, поскольку только так вы узнаете, мимо каких удивительных растений пролегает ваш путь. А иначе их легко пропустить, не заметив даже старейшее на полуострове дерево – фисташку, которой, как утверждают ученые, более тысячи лет!

Большой каньон Крыма

Если отправиться от ЮБК вглубь полуострова, перевалив через гору Ай-Петри, то на полпути к Бахчисараю есть еще один потрясающий природный объект – Большой каньон Крыма, удивительное место с реликтовой природой и растительностью. По его берегам проходит туристический маршрут протяженностью три километра.

Каньон образован миллионы лет назад в результате древнего тектонического сдвига и местами его стенки почти вертикальны. По его дну мчится довольно мелкая, но очень быстрая река, которая во время дождей становится ревущим потоком. Причудлив рельеф дна: светло-желтый камень образует то круглые бассейны, то вихрящиеся узкие русла, то овальные промоины, похожие на следы снежного человека. А череда гладкостенных ванночек разнообразных форм изумляет и будит воображение.

Водопады и сверкающие озерца, брызги и маленькие радуги над ними, замысловато изогнутое каменное русло, прозрачные струи несущейся сверху горной реки – таков Большой каньон. Рискованные переправы, петляющая с берега на берег тропа, великолепные отвесные склоны. Местами они теснятся так близко друг к другу, что внизу становится темно и холодно.

В финале путников ждет знаменитая Ванна молодости, вода в которой прозрачная и ледяная! Тем не менее большинство туристов все же решается нырнуть в ее студеную глубину, срывая аплодисменты зрителей. И, задохнувшись от холода, мгновенно выскакивают на берег, раскрасневшиеся и гордые собой.