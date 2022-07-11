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2 часа назад

Каменистый пляж и холодные супы: туристы сравнили отдых под Новороссийском и в Анапе

РИА "ФедералПресс"

Туристка раскритиковала цены на отдых в Анапе и Сочи и сравнила его с отдыхом в Широкой Балке под Новороссийском, ей понравился пляж с камнями и холодные супы в Широкой Балке. Об этом сообщают «Тонкости туризма».

Туристы сравнили отдых под Новороссийском и в Анапе
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Везде "чисто и аккуратно", цены на размещение в местных пансионатах и отелях в разы ниже, чем в Анапе или тем более в Сочи»,

– говорит туристка Ангелина Лапицкая.

Туристке в Широкой Балке понравились холодные супы и платная беседка с мангалом за 200 рублей в час, шашлык она заказывала отдельно. Кроме того, в том пансионате, где она отдыхала, платная парковка, но для тех, кто заселяется на три дня и более – бесплатно. Ангелина Лапицкая оценила такую щедрость.

По ее словам, на пляжах в Широкой Балке есть туалеты и раздевалки, хоть лежак и стоит 200 рублей в день, а берег каменистый. Туристка также отмечает, что можно попасть в море с каменной плиты.

Она побывала на популярных курортах, но там ей не понравилось: в Сукко (Анапа) ей показалось «очень многолюдно и шумно».

Ранее «ФедералПресс» писал, что маршрут ускоренного поезда из Сочи в Анапу продлили до аэропорта.

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