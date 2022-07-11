Москвичи смогут доехать до Геленджика по-новому

Жители Москвы смогут по-новому доехать до Геленджика. Столичный Дептранс анонсировал запуск нового автобусного рейса с 23 июля.
«Поездки будут комфортными и безопасными — на маршрут выйдут современные туристические автобусы с профессиональными водителями Мосгортранса. На каждом рейсе предусмотрены два водителя — они будут менять друг друга»,
— говорится в сообщении.
По информации ведомства, автобусы будут отъезжать от автовокзала «Саларьево» один раз в неделю. Билеты уже в продаже. Приобрести их можно в мобильном приложении «Метро Москвы», в кассах автовокзалов и автостанций и в дополнительных кассах на станциях метро «Павелецкая», «Саларьево» и «Орехово».
Ранее Дептранс назвал самые популярные пляжи столицы. В топ-3 попал водоем в Серебряном Бору, озеро Школьное в Зеленограде и Большой садовый пруд.