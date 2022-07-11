Москвичи смогут доехать до Геленджика по-новому

«Поездки будут комфортными и безопасными — на маршрут выйдут современные туристические автобусы с профессиональными водителями Мосгортранса. На каждом рейсе предусмотрены два водителя — они будут менять друг друга»,

По информации ведомства, автобусы будут отъезжать от автовокзала «Саларьево» один раз в неделю. Билеты уже в продаже. Приобрести их можно в мобильном приложении «Метро Москвы», в кассах автовокзалов и автостанций и в дополнительных кассах на станциях метро «Павелецкая», «Саларьево» и «Орехово».