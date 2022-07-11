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2 часа назад

Кошмар на курорте: что происходит в Сочи

Диана Товсепова

Июльские погодные катаклизмы пронеслись по всему миру. Главный курорт России природа стороной не обошла. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Кошмар на курорте: что происходит в Сочи
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Пресс-служба мэрии Сочи 11 июля сообщила о запрете на купание на всех городских пляжах курорта из-за штормового предупреждения.

Дело в том, что уже несколько дней в районах Краснодарского края идут сильные дожди, а из берегов река Восточный Дагомыс, пострадали автомобили и деревья. Потоки воды сносят все.

Соцсети

«Зафиксированы локальные подтопления в микрорайоне. Никто из жителей и туристов, по предварительной информации, не пострадал. На месте по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского развёрнут оперативный штаб», – пояснили в администрации города.

Синоптики считают, что непогода в Сочи продлится и 11 июля. Возможны ливни и снова может подняться уровень воды в реках, а на море уже фиксируется четырехбалльный шторм.

Во вторник, 12 июля, синоптики обещают небольшую передышку — будет солнечно с небольшой облачностью. Однако уже в среду в жаркий Сочи снова вернутся дожди и грозы и продлятся еще целую неделю.

Городские коммунальные экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Ранее, в 24 июня, во время шторма вышедшая из русла река Чемитоквадже унесла в море два автомобиля с туристами. Тогда погибли три человека, а еще четверо до сих пор не найдены.

В Лазаревском микрорайоне Сочи 22 июня три смерча вышли на берег и разнесли летнее кафе на набережной. Тогда никто не пострадал. Туристов просят не игнорировать сообщения МЧС и быть осторожными в плохую погоду.

Отдых в России,Алексей Копайгородский,
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