День рыбака: топ-10 мест для бесплатной рыбалки в Подмосковье

Второе воскресенье июля традиционно отмечается День рыбака. По данным ВЦИОМ, рыбалкой увлекается каждый четвертый россиянин. И специально для них министерство культуры и спорта Московской области составило топ-10 мест для бесплатной ловли. Корреспондент «МИР 24» Максим Красоткин отправился в некоторые из них и оценил.

Фото: Мир24 Мир24

Солнце только взошло, а Илья Якушин таскает рыбу одну за другой. Сегодня клюет уклейка и мелкий хищник. Для рыбака это занятие представляет спортивный интерес, ведь Илья – многократный чемпион страны по ловле.

Видео дня

«Мы все отпускаем. Если мы будем рыбу забирать, то ее не останется в водоеме. Ловлю ради удовольствия и совершенствования мастерства», – поделился рыболов-спортсмен Илья Якушин.

В этот раз для рыбацких экспериментов Илья выбрал озеро Сенеж на севере Подмосковья. Место не просто живописное, а историческое. Через него еще Петр I хотел соединить Москву-реку с Волгой и прорыть судоходный канал. Дамба в северной части – свидетельство той великой незаконченной стройки.

Озеро Сенеж подойдет, как для любителей позагорать и искупаться, так и для рыбаков. Здесь есть хорошо оборудованный пляж с приятным заходом в воду. Ну а ловить можно практически везде. Говорят, хорошо клюет на бетонной дамбе. И, несмотря на огромное количество желающих половить в выходные, место здесь найдется каждому.

Помимо озера Сенеж в топ-10 мест для бесплатной рыбалки попали Истринское, Рузское, Можайское, Клязьменское и Химкинское водохранилища. Медвежьи озера на востоке области, река Пахра на юге и Протва на юго-западе Подмосковья. Перспективны для рыбаков верховья и низовья Москвы-реки. Рыбачить сюда Максим Рыбаков с друзьями начал ездить задолго до составления рейтинга.

«Здесь небольшая глубина, около трех метров с небольшими перепадами, но с твердым дном. И питается здесь вся рыба: плотва и подлещик. Ну и хищники всегда по реке гуляют», – отметил рыболов Максим Рыбаков.

С выводом вредных производств из Москвы, экология главной водной артерии заметно улучшилась. Появились даже краснокнижные рыбы.

«Плотва, подлещик, лещ, стерлядка попадается, соответственно отпускаем. Жерех чуть дальше бьет хорошо, щучка, судак. Хорошие экземпляры», – отметил рыболов Павел Мешков.