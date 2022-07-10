Как, отправившись в Крым, попасть… за границу

Выехать за границу на отдых сейчас непросто — многие государства прервали авиасообщение с Россией и усложнили или прекратили выдачу виз нашим туристам. Однако не стоит отчаиваться, ведь есть Крым, в котором имеются свои… Америка, Греция, Италия, Франция и не только.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Кинематографический туризм

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«Крымские ландшафты уникальны — они сочетают в себе практически все природные зоны мира. Не стоит ездить по планете, чтоб заснять пустыню, тайгу или Арктику. Можно просто приехать в Крым», — сказал «Парламентской газете» «киногеограф» Иван Коваленко.

Десять самых известных фильмов о далеких странах, снимавшихся в Крыму

«Пираты ХХ века»;

«Человек с бульвара Капуцинов»;

«Десять негритят»;

«Мастер и Маргарита»;

«Девятая рота»;

«Человек-амфибия»;

«Собака на сене»;

«Небесные ласточки»;

«Остров сокровищ»;

«Дети капитана Гранта».

Так поступали и поступают многие отечественные кинорежиссеры. Никита Михалков, не раз работавший на полуострове и как актер, и как режиссер, уверял, что здесь можно снимать абсолютно всё. Подтверждение тому — знаменитый среди крымских краеведов «список Павлотоса». В свое время ялтинец Валерий Павлотос, автор книги «Рождены, чтоб сказку сделать… Полвека в кино», работавший художником-декоратором многих отечественных фильмов, составил длинный-предлинный список картин, в которых Крым принимал облик того или иного места на планете.

Кинематографический туризм — отдельное направление туризма, которое может быть востребовано как у студентов кинематографических вузов, так и у «простых зрителей», ведь классические фильмы, снимавшиеся на полуострове, знают и любят миллионы наших соотечественников, считает Иван Коваленко.

Итак, вперед — вокруг света, не покидая Крыма. Начнем с Соединенных Штатов Америки, куда сейчас простому российскому гражданину попасть, пожалуй, труднее всего. Помните «Человека с бульвара Капуцинов» с Андреем Мироновым, Николаем Караченцовым, Олегом Табаковым, Михаилом Боярским и другими суперзвездами отечественного кино? Действие развивается на Диком Западе, а съемки проходили в Тихой бухте под Судаком и в других местах полуострова. Прерии Северной Америки в советских фильмах — это чаще всего Белая скала у Белогорска. Там снимали картины «Всадник без головы» и «Вождь краснокожих».

Однако не обязательно двигаться исключительно по следам киногероев. Можно просто отправиться вместо аризонского Гранд-каньона в Большой каньон у села Соколиного. Он пусть и поменьше «американца», но тоже впечатляет.

Еще одна труднодоступная по нынешним временам держава — Великобритания. О ней в Крыму напоминают Алупкинский дворец генерал-губернатора Новороссии, англофила Михаила Воронцова и замок «Ласточкино гнездо», где Станислав Говорухин экранизировал «Десять негритят», где сюжет развивается на островке у берегов Англии.

Где скрывался Монте-Кристо

Через Английский канал (он же Ла-Манш) от Великобритании лежит Франция. Впрочем, в нашем случае Ла-Манш часто снимали на Черном море у берегов Крыма.

И Средиземное тоже — на полуострове во время съемок мини-сериала «Узник замка Иф» «скрывался» граф Монте-Кристо, а в уже упомянутом Алупкинском дворце можно найти следы «Небесных ласточек» Леонида Квинихидзе и Бонапарта, который оставил их там на съемках картины «Наполеон капут». Не киношный вариант — посетить Чоргуньский мост в Севастополе, напоминающий акведук Пон-дю-Гар на юге Франции.

Древние греки в свое время открыли Тавриду миру. О Греции здесь напоминают руины Херсонеса, Керкинитиды, Калос Лимена, Пантикапея, пейзажи Южного берега и Крымских гор. А еще в Судаке снимали остров Корфу для фильма «Корабли штурмуют бастионы», а в Херсонесе и Балаклаве — остров Лесбос для фильма «Сафо».

Самые итальянские места Крыма — это, конечно, генуэзские крепости в Судаке и Феодосии. Кроме того, в Ялте снимали «Овод», «Ромео и Джульетту», «Двенадцатую ночь», «Отелло».

С Апеннин перебираемся на Пиренеи. Родина Дон-Кихота Ламанчского уместилась в Крыму в районе Коктебеля, а «Собаку на сене» снимали в Ливадийском дворце. И, кстати, на полуострове нашли свою вторую родину классические европейские вина — испанский херес, португальский портвейн, французское шампанское.

Германию в Крыму снимали нечасто — можно вспомнить разве что картину «В империи орлов». Зато на полуострове были настоящие германские островки — возникшие в начале XIX века немецкие колонии Кроненталь (ныне — Кольчугино), Нейзац (Красногорское), Фриденталь (Курортное), Розенталь (Ароматное), Герценберг (Пионерское в составе Феодосии). А после революции большевики создали в Крыму два национальных немецких района — Биюк-Онларский с центром в нынешнем поселке Октябрьское и Тельманский с центром в современном Красногвардейском.

О Турции в первую очередь напоминает Бахчисарай — бывшая столица Крымского ханства, которое несколько столетий находилось под властью Османской империи. В Ханском дворце снимали телесериал «Роксолана». А Белую скалу, ту самую, что «изображала» в советских фильмах американский Дикий Запад, иногда сравнивают еще и с турецкой Каппадокией — из-за похожих пейзажей и фестивалей воздухоплавания.

Москва — Кассиопея поездом

Израиль можно отыскать в Евпатории. Там даже есть специальный туристический маршрут, который называется «Малый Иерусалим», который включает иудейские, караимские, христианские и исламские святыни. А еще Израиль — это горы в окрестностях Судака, где Владимир Бортко снимал библейские эпизоды телесериала «Мастер и Маргарита». Наконец, Землю обетованную можно найти в поселках Новоселовское и Первомайское, которые до Великой Отечественной войны были центрами Фрайдорфского и Лариндорфского национальных еврейских районов.

Есть поэкзотичнее. Арабский Восток экранизировали в бухте Омега в Севастополе («Волшебная лампа Аладдина») и на Ай-Петри — «И еще одна ночь Шахерезады». Афганистан — это холмы Коктебеля и карьеры возле Старого Крыма, там Федор Бондарчук снимал «Девятую роту». А острова Тихого океана — Новый Свет и Тихая бухта, где снимался знаменитый советский боевик «Пираты ХХ века». На белоснежной песчаной косе Беляус на северо-западе Крыма не экранизировали ничего, но она напоминает пляжи Мальдивских островов.

Аргентина — это урочище и бухта Ласпи под Севастополем, где снимали «Человека-амфибию». Кордильеры из «Детей капитана Гранта» — Ай-Петри. На набережной Ялты стоит на вечном приколе шхуна «Испаньола», которая бороздила Мировой океан в фильмах «Остров сокровищ» и «Робинзон Крузо». Южную Африку, Кейптаун, снимали в Ялте — «Максимка». А Экваториальную Африку на Ангарском перевале — «Похищение Савойи».

Ну и, наконец, в качестве бонуса в Крыму можно попасть в несуществующие фантастические страны вроде Гринландии (не путать с Гренландией) или вовсе на другую планету. Федор Бондарчук снимал на полуострове планету Саракш из фильма «Обитаемый остров». Кроме того, зрители видели сквозь призму крымского ландшафта иные миры в таких картинах, как «Солярис», «Туманность Андромеды», «Через тернии к звездам», «Москва — Кассиопея». Так что билет на поезд Москва — Симферополь при творческом подходе может оказаться билетом хоть в Аризону, хоть в Кейптаун, хоть на Кассиопею.

Без виз, санкций и ограничений