Где дешевле отдохнуть в России

Список наиболее бюджетных направлений внутри страны для летнего отпуска россиян составлен специалистами от туриндустрии, сообщает ИА DEITA.RU.

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Как пишет РИА ФАН, одним из самых гуманных в отношении цен регионом стала Карелия. Мини-тур на четыре дня обойдется в 13 тыс. рублей на человека. В эту сумму включена дорога до места отдыха, проживание и завтрак.

Другим популярным и относительно недорогим регионом для отпуска назван Дагестан. Стоимость недельного отдыха здесь начинается от 34 тыс. рублей за одного туриста.