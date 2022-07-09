Где дешевле отдохнуть в России

Список наиболее бюджетных направлений внутри страны для летнего отпуска россиян составлен специалистами от туриндустрии, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет РИА ФАН, одним из самых гуманных в отношении цен регионом стала Карелия. Мини-тур на четыре дня обойдется в 13 тыс. рублей на человека. В эту сумму включена дорога до места отдыха, проживание и завтрак.
Другим популярным и относительно недорогим регионом для отпуска назван Дагестан. Стоимость недельного отдыха здесь начинается от 34 тыс. рублей за одного туриста.
Ранее глава Ростуризма пристыдила Камчатку за "нищебродствующую саранчу". Руководитель краевого Минприроды назвал туристов, приобретающих самые дешёвые туры на полуостров, «нищебродствующей саранчой», абсолютно бесполезной для камчатской экономики. Догузова в своём видеообращении назвала риторику Кумарькова «крайне неуместной и некорректной по отношению к людям».