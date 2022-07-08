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1 час назад

Куда поехать в летний отпуск из Петербурга с бюджетом в 35 тысяч рублей

РИА "ФедералПресс"

Близится середина лета и многие жители Петербурга уезжают из города на отдых. «ФедералПресс» выяснил, где можно отдохнуть с бюджетом 35 тыс. рублей на человека.

Куда поехать в летний отпуск с бюджетом в 35 тыс. руб
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«В рамках бюджета 35 тыс. рублей на человека можно отдохнуть в городах «Серебряного ожерелья», а также поехать в некоторые города «Золотого кольца России» – оно охватывает 8 старинных русских городов Центральной полосы»,

– рассказала член правления лиги туроператоров Петербурга Мария Ушакова.

Согласно информации на сайте туроператора «Арт-Тревел», в рамках бюджета в 35 тыс. рублей на человека можно купить отдых в следующих направлениях: Казань, Алтай, Байкал, Карелия, Калининград, а также Соловки. Мария Ушакова подчеркнула, что бюджет россиян на поездки остался неизменным по сравнению с предыдущим годом в летний период. Также она отметила, что в этом году существенно выросли туры в Петербург.

Ранее «ФедералПресс» писал, что тревел-блогер назвал способ быстро добраться на море при закрытых аэропортах.

Отдых в России,Мария Ушакова,
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