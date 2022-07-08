Куда поехать в летний отпуск с бюджетом в 35 тыс. руб

Близится середина лета и многие жители Петербурга уезжают из города на отдых. «ФедералПресс» выяснил, где можно отдохнуть с бюджетом 35 тыс. рублей на человека.

«В рамках бюджета 35 тыс. рублей на человека можно отдохнуть в городах «Серебряного ожерелья», а также поехать в некоторые города «Золотого кольца России» – оно охватывает 8 старинных русских городов Центральной полосы»,

Согласно информации на сайте туроператора «Арт-Тревел», в рамках бюджета в 35 тыс. рублей на человека можно купить отдых в следующих направлениях: Казань, Алтай, Байкал, Карелия, Калининград, а также Соловки. Мария Ушакова подчеркнула, что бюджет россиян на поездки остался неизменным по сравнению с предыдущим годом в летний период. Также она отметила, что в этом году существенно выросли туры в Петербург.