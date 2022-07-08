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2 часа назад

«Гольф, гастрономия, дикая природа»: Названы необычные туристические направления России

Национальная Служба Новостейиещё 2

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов отметил, что до сих пор не все туристы знают, где в России можно посмотреть на китов.

«Гольф, гастрономия, дикая природа»
Фото: nsn.fmnsn.fm

Сегодня в России начинает появляться гольф-туризм и гастрономические туры, заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в пресс-центре НСН.

«Гольф-туризм становится популярным. Люди, даже не обладая какими-то серьезными деньгами, уже ездят в такие поездки по родной стране. Вообще, гастрономический туризм развивается, как базового направления его еще нет в том виде, в котором он существует в мире. Но я знаю, что есть люди, которые едут в Москву с целью посетить рестораны со звездами «Мишлен», есть направления, где гастрономия является дополнительным фактором»,

- рассказал Прасов.

Также, по его словам, появляются новые направления, которые связаны с природными условиями и обитателями регионов.

«Появляется возможность путешествовать с проживанием в дикой природе, это тоже здорово, потому что для многих это интересно. У нас можно поехать посмотреть на китов в Хабаровском крае, а многие об этом даже не знают»,

- отметил он "Радиоточке НСН"

Социальные сети позволяют узнать о туристических направлениях гораздо больше информации и заранее разработать все маршруты, заявила ранее Travel-блогер по семейным путешествиям Юлия Хаюц в пресс-центре НСН.

Отдых в России,Вадим Прасов,
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