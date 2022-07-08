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1 час назад

Куда поехать на романтический уикенд: 5 экстремальных идей

WMJ.ru

Горы — для романтиков, убежден Виталий Кадыров — инструктор горных походов и опытный путешественник. А горные водопады — идеальное место для влюбленных пар. Для романтического уикенда Виталий рекомендует потрясающие водопады России, до которых можно добраться как в составе группы, так и самостоятельно.

Куда поехать на романтический уикенд: 5 экстремальных идей
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Сбежать от ежедневной рутины, Оказаться в горах у завораживающе красивого водопада, Поймать легкий романтический настрой, Встретить рассвет в горах с любимым человеком, Сделать прекрасные фотографии на память.

Вот 5 экстремальных идей по направлениям в России для романтического уикенда.

1. Мидаграбинские водопады

Мидаграбинские водопады Северной Осетии — долина, образованная скалистыми горами, с которых устремляются вниз хрустальные потоки. Множество мелких капель от рек и водопадов кружатся в воздухе. Когда в долину попадают лучи солнца, в них переливается радуга. Находятся в часе езды на автомобиле от Владикавказа.

2. Пшехский водопад

Пшехский водопад — самый высокий водопад Адыгеи. Уникален тем, что состоит из трех каскадов, которые разделяют горы Фишт и Пшеха-Су. Распадаясь на тонкие струйки, водопад петляет по скалам, чтобы затем вновь соединиться в единый мощный поток. Ближайший к водопаду крупный город — Майкоп.

3. Большой Имеретинский водопад

Большой Имеретинский водопад — самый мощный из всех Имеретинских водопадов Карачаево-Черкесии. Находится на высоте 2010 м в окружении цветущих альпийских лугов и рододендронов. Добираться от поселка Псемен КЧР.

4. Софийские водопады

Софийские водопады — каскад из девяти мощных водных потоков. Считаются самыми красивыми в Кавказском заповеднике. Чистейшая вода ледникового происхождения спадает с высоты 50–90 метров, шумно ударяется о землю, создавая туманные облака, на которых играют солнечные лучи. Водопады находятся в 15 км от поселка Архыз.

5. Кинзелюкский водопад

Считается вторым по высоте водопадом России. Образует многочисленные каскады. Долина водопада покрыта густой низкорослой растительностью, выше — заснеженные склоны и ледники. Добираться на моторной лодке от лагеря «Летний Агул».

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