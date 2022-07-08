7 туристических маршрутов проработают В Воронеже

По информации горадминистрации, депутат гордумы Александр Сысоев заявил, что маршруты должны варьироваться по сложности и наполнению, чтобы любой мог выбрать оптимальный. Одни будут делать акцент на исторических местах, другие – на гастрономических объектах.

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Важно создать «закольцованный» маршрут, который начинался и заканчивался бы возле железнодорожного вокзала. Еще потребуется маркировка для связи точек маршрута и обозначения интересных объектов. Возможно, на тротуар нанесут специальную линию.

Мэр Вадим Кстенин подчеркнул, что после определения маршрутов необходимо подумать о комплексном благоустройстве пешеходных связей, включающем озеленение. Могут поставить стенды с QR-кодами, туристы смогут получить информацию без экскурсовода.