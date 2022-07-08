Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
41 минуту назад

Нижний Новгород вошел в топ лучших городов для путешествий из Москвы

В городе N

Нижний Новгород упомянули в списке топ-10 городов, куда поехать на три дня из Москвы в пределах до 500 км. Об этом сообщил российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

Нижний Новгород вошел в топ-10 городов для поездок из Москвы
Фото: В городе NВ городе N

Список был составлен на основе бронирований жилья туристами летом 2022 года. В топ так же вошли Воронеж, Ярославль, Великий Новгород, Суздаль, Кострома, Вологда, Тула, Тверь и Сергиев Посад.

В среднем туристы бронируют отели и квартиры на два-три дня и тратят на проживание от 2,6 до 5,4 тысяч рублей за сутки. В Нижнем Новгороде средняя цена за ночь составила 2073 рубля.

Напомним, столица Приволжья также вошла и в список самых бюджетных направлений летнего отдыха.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители