Нижний Новгород вошел в топ-10 городов для поездок из Москвы

Нижний Новгород упомянули в списке топ-10 городов, куда поехать на три дня из Москвы в пределах до 500 км. Об этом сообщил российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

Фото: В городе N В городе N

Список был составлен на основе бронирований жилья туристами летом 2022 года. В топ так же вошли Воронеж, Ярославль, Великий Новгород, Суздаль, Кострома, Вологда, Тула, Тверь и Сергиев Посад.

В среднем туристы бронируют отели и квартиры на два-три дня и тратят на проживание от 2,6 до 5,4 тысяч рублей за сутки. В Нижнем Новгороде средняя цена за ночь составила 2073 рубля.