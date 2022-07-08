Туристы жалуются на нехватку поездов в Сочи

В комментариях к публикации в телеграм-канале главы Ростуризма Зарины Догузовой ее попросили обратить внимание на невозможность путешествовать из Череповца на курорты юга России. Так, по словам пользователя, раньше поезд из Череповца в Адлер ходил ежедневно, а в этом году только через день. «ТурДом» проверил эту информацию, и да, действительно, по маршруту Череповец – Адлер поезд курсирует нерегулярно, и если захочется купить билет, допустим, на 18 июля, то нужно быть готовым к тому, что плацкарта в наличии нет, а последняя верхняя полка в купе стоит почти 10 тыс. руб. Если верить сервису Яндекс.Путешествия, то отправляется поезд 282Я/281Я по таким дням: 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31 июля, 2, 3, 5, 7, 8 августа в 12:40. В пути придется провести около двух суток. Но билетов на июль почти не осталось.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Что касается авиаперелетов, то из Череповца до Сочи прямые рейсы есть только у «Северстали». Билет в конце июля стоит более 16 тыс. руб., а время полета составляет около четырех часов. Самые недорогие рейсы с относительно удобной пересадкой стоят примерно 12 тыс. На конец июля билеты продаются. Из Череповца до Шереметьево пассажиров домчит «Северсталь», а там они уже перейдут на борт Nordwind. Такой перелет займет 6,5 часа.

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То есть возможность отправиться к Черному морю всё же есть. Да, для кого-то эти цены могут показаться завышенными, кто-то принципиально не летает. Но выход найти можно.

С авиасообщением до Анапы действительно есть проблемы, связанные с ограничениями полетов в некоторых российских аэропортах. А поезд из Череповца в Анапу сняли с рейса вовсе. На форумах люди пишут, что дети не могут отправиться на отдых в здравницу, которая еще с советских времен считалась курортом для малышей благодаря пологому спуску, мелкому морю и песчаному берегу.