Где можно погулять в Краснодаре: интересные места

Летом водная гладь манит не только туристов, но и жителей мегаполиса, которые в обеденный перерыв или после работы могут прогуляться по городу. «ФедералПресс» составил топ-5 мест в Краснодаре, где можно передохнуть от жары и подышать свежим воздухом.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Парк Галицкого

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Парк открыл кубанский бизнесмен Сергей Галицкий. Меценат собрал на территории 22,7 га разные экзотические деревья и растения. В парке много фонтанов и декоративных водоемов, арт-объектов, которые поражают своей красотой. Парк Галицкого с каждым годом становится больше, в нем появляются новые территории для отдыха. На очереди Японский сад в миниатюре, он откроется осенью.

Кубанская набережная

Если верить исследованию консалтинговой группы SRG, Кубанская набережная – самая дорогая улица в Краснодаре для аренды. Квадратный метр стоит от 4 до 15 тысяч рублей в год. Здесь офисы, спортклубы, магазины, квартиры с шикарным видом на Мост Поцелуев. С набережной отправляется экскурсионный теплоход.

Парк «Солнечный остров»

Популярное место для отдыха и занятий спортом. Здесь можно прокатиться на водных аттракционах, перекусить в кафе и покормить уточек. Для маленьких посетителей работают аттракционы. На территории парка также расположен огромный платный зоопарк.

Городской сад

Погулять в центре города можно в Горсаду. Популярное место: пруд с уточками, около которого в жаркий день собираются гости и жители города, чтобы посмотреть на птиц. Рядом есть кафе и ларьки с кофе. В саду также работают аттракционы, в том числе колесо обозрения, высота которого достигает 50 метров, колесо делает круг за 11 минут. Рядом также расположено Законодательное Собрание и знаковый памятник Екатерине Великой в честь основания города, прокуратура и музей.

Рождественская набережная и «Точка»

Протяженность набережной 1,6 км. Популярное место для отдыха и прогулок в городе находится в Юбилейном микрорайоне. Здесь расположен арт-объект «Точка». Автор Михаил Смаглюк. По замыслу скульптора, шарообразный объект обозначает смысл бытия. Жители и гости города любят фотографироваться на фоне «Точки».

Сквер 30-летия Победы