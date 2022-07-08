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2 часа назад

В Союзе пассажиров назвали «идеальный» способ попасть в Крым этим летом

Национальная Служба Новостейиещё 1

Туристы пока не могут ездить в Крым, используя схему «самолет, аэропорт, море», сообщил радио Sputnik председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.

Раскрыт «идеальный» способ попасть в Крым этим летом
Фото: nsn.fmnsn.fm

Он перечислил способы попасть на российский полуостров. По его словам, в сложившихся обстоятельствах лучший способ добраться до полуострова — железная дорога. «Многие привыкли к схеме: сел в самолет, вышел из аэропорта Симферополя и через два часа ты на море. Сейчас эта схема недоступна», — напомнил Янков.

Председатель считает, что «нормальный» вариант, когда автовладельцы, живущие в центральных и южных регионах России, добираются до крымского побережья на собственных транспортных средствах.

По словам эксперта, использование двух видов транспорта: самолета и поезда подходит для жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока.

«Экстремалы» могут воспользоваться появившейся возможностью добраться до Крыма по территории Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, с 1 июля начали курсировать автобусы из Крыма в Запорожскую и Херсонскую области. Рейсы будут выполняться дважды в день – утром и вечером. Безопасность перевозок будет обеспечивать Росгвардия.

Отдых в России,Кирилл Янков,Росгвардия,
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