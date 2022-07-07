Что происходит в придорожных отелях на самом деле

"Цена - 2500, уровень ниже некуда, сыро, номер без окна, кондиционер присутствует, но обслуживался, видимо, в прошлом веке, при включении появляется неприятный запах. Заселялись вечером, с водой проблемы, холодная и напора никакого, зато в 4 утра удалось помыться";



"Остановились на ночлег, думали отдохнем, но нет, шумоизоляции вообще нет от слова вообще! Поспать не удалось, оплатили за сутки уехали через 6 часов. Кровати сломанные, на двоих дали четырехместный. Благо был выбор кровати, запах ужасный в комнате";



"Ужасное место. С дороги не видно. Описанию не соответствует. Непонятный запах внутри. Нетрезвый персонал. Жесть";



"Всё очень печально, остался спать только из-за того что устал , перед оплатой проверьте номер и белье".