Что происходит в придорожных отелях на самом деле

Придорожные отели - удобный вариант для тех, кто едет в долгое путешествие на машине. Стоят такие гостиницы вдоль трассы и вызывают сомнение у многих проезжающих. Что там происходит на самом деле? Изучили отзывы постояльцев, которые останавливались переночевать на трассе М4 "Дон".
Многие пишут, что останавливаются в мотелях только поспать, поэтому не предъявляют много требований к чистоте и обслуживанию:
"Переночевали, перекусили и поехали дальше", "Переночевать было комфортно", "Для ночевки в дороге вполне подходящее место. Есть душ, кондиционер и холодильник. Стоит прямо на трассе".
Хотя цены на такое жилье немаленькие - от 1500 рублей за ночь в зависимости от расположения. И это главная претензия большинства путешественников. За такую сумму они рассчитывают хотя бы на минимальные комфортные условия. Вот что пишут о мотелях пользователи:
"Цена - 2500, уровень ниже некуда, сыро, номер без окна, кондиционер присутствует, но обслуживался, видимо, в прошлом веке, при включении появляется неприятный запах. Заселялись вечером, с водой проблемы, холодная и напора никакого, зато в 4 утра удалось помыться";
"Остановились на ночлег, думали отдохнем, но нет, шумоизоляции вообще нет от слова вообще! Поспать не удалось, оплатили за сутки уехали через 6 часов. Кровати сломанные, на двоих дали четырехместный. Благо был выбор кровати, запах ужасный в комнате";
"Ужасное место. С дороги не видно. Описанию не соответствует. Непонятный запах внутри. Нетрезвый персонал. Жесть";
"Всё очень печально, остался спать только из-за того что устал , перед оплатой проверьте номер и белье".
По словам постояльцев, некоторые останавливаются в придорожном отеле, чтобы заняться любовью, а с шумоизоляцией в мотелях проблема:
"Уютный, бюджетный, с косяками. Слышимость - фантастика, снял лучший номер, цена - 2000 ,утром слушал мелодии оргий аж двух соседей, просыпаться под стоны - романтика! Ещё в лучшем номере нет горячей воды".