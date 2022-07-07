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2 часа назад

Тула и Нижний: где лучше всего кормят в России

Даша Краснова

Лето в самом разгаре, поэтому пора определиться с отпуском. В связи с разнообразными ограничениями поехать за границу рискнет не каждый, поэтому будем искать места для путешествий в пределах России. "Рамблер" расскажет, куда поехать тем, кто обожает вкусную еду.

Тула и Нижний: где лучше всего кормят в России
Фото: unsplashunsplash

Ростов-на-Дону

Ростов это город раков, здесь даже есть бронзовый памятник в его честь. Гастрономическая карта Ростова порадует даже самых привередливых россиян. Местные даже придумали хештег #ростовгородсовкусом, чтобы приезжие могли по нему легче ориентироваться в гастрономическом разнообразии города.

Где есть? Leo Wine and Kitchen, «Онегин Дача», гастробистро «Гаврош», «Раки и гады» .

Нижний Новгород

Стрит-фуд и вино, блюда из волжской рыбы и тапасы — поездка в Нижний Новгород может превратиться настоящее гастро-приключение. С самого основания Новгород был многонациональным и многоконфессиональным торговым городом, это отразилось на местной кухне.

Где есть? Пельменная "Лепи тесто", Кофе и селедка, «Пастарама», «Хинкальная» на Ковалихинской, «Та самая шаурма на Средном», «Молодость»

Тула

Тула не только прекрасна своей природой, самый известный гастрономический бренд города – это, конечно же, пряник! Его, конечно, стоит попробовать, однако в городе расположено множество ресторанов высокого класса и целый кластер с модными барами и кафе. Шеф-повары здесь готовят из продуктов местных фермеров, что особенно привлекает туристов.

Где есть? "Пряности и радости", "Петр Петрович", "Марк и лев",

"Августин", "Хинкальная" у Кремля, а также стоит посетить арт-кластер "Искра".

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