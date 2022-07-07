Малоизвестные курорты России, которые стоит посетить

Популярные курорты России в летний период стабильно переполнены, и если вы задумались о летнем отпуске только сегодня, найти свободный номер в отеле может быть проблематично.
Однако в нашей стране есть множество красивых мест для отдыха, о которых мало кто знает: там меньше людей, а цены на все услуги ниже. Подробнее об этих местах – в материале "Рамблера".
Горный поселок до 2000-х был крупным бальнеологическим курортом, но теперь санаторий заброшен, а в поселке живет всего несколько сотен жителей. Отдых здесь подойдет тем, кто любит горы, но ценит уединение. Помимо прочего, в Кармадоне можно бесплатно искупаться в термальных источниках.
Эльтон – крупнейшее в Европе соленое озеро. Вода озера насыщена различными минералами, а микроскопические водоросли придают Эльтону невероятный розовый цвет. Рапа и сероводородные грязи со дна озера известны своими лечебными свойствами. У берега Эльтона есть санаторий и частные дома, в которых можно остановиться.
Бурятский поселок сельского типа расположился в четырех часах езды от Иркутска. Если вы живете в центральной части России, дорога займет много времени, но это однозначно того стоит. Уникальную природу здешних мест украшают сказочные вершины Саян, горные реки, густые хвойные леса, водопады и зелёные луга. Особенно обратите внимание на Хрустальное озеро, Пик Любви и Хойморский дацан "Бодхидхарма".