Малоизвестные курорты России, которые стоит посетить

Популярные курорты России в летний период стабильно переполнены, и если вы задумались о летнем отпуске только сегодня, найти свободный номер в отеле может быть проблематично.

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Однако в нашей стране есть множество красивых мест для отдыха, о которых мало кто знает: там меньше людей, а цены на все услуги ниже. Подробнее об этих местах – в материале "Рамблера".

Кармадон, Северная Осетия – Алания

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Горный поселок до 2000-х был крупным бальнеологическим курортом, но теперь санаторий заброшен, а в поселке живет всего несколько сотен жителей. Отдых здесь подойдет тем, кто любит горы, но ценит уединение. Помимо прочего, в Кармадоне можно бесплатно искупаться в термальных источниках.

Озеро Эльтон, Волгоградская область

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Эльтон – крупнейшее в Европе соленое озеро. Вода озера насыщена различными минералами, а микроскопические водоросли придают Эльтону невероятный розовый цвет. Рапа и сероводородные грязи со дна озера известны своими лечебными свойствами. У берега Эльтона есть санаторий и частные дома, в которых можно остановиться.

Аршан, Бурятия

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