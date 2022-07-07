В России захотели построить курорт с ваннами из оленьих рогов

В Белоярском районе ХМАО решили открыть курорт, на котором людей планируется лечить с помощью экстракта пантов (оленьих рогов), сообщил глава района Сергей Маненков.
«Мы планируем создать курорт с пантовыми ваннами на базе отдыха «Северянка». И после того как он появится, я гарантирую, что рождаемость в округе подскочит», – пояснил Маненков в беседе с Ura.ru.
Проект оценивается в 180 млн рублей, он проходит экспертизу. Оценивается перспектива создания тепличного комплекса для выращивания женьшеня на совхозных полях и пунктов приема рыбы и кедрового ореха на отдаленных территориях.
«12 июля к нам с рабочим визитом прилетят депутаты Госдумы Павел Завальный и Ольга Ануфриева, чтобы познакомиться с нашими направлениями импортозамещения», – уточнил глава района.