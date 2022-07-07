Три самых красивых места российского Кавказа

После смотровой площадки мы поехали по серпантину, а затем пересев на джипы добрались до реки и продолжили наше знакомство с Каньоном уже с воды, где нас немного экстремально покатали на катерах. Красоты невероятные! На обратном пути у нас была ещё одна остановка на другой смотровой площадке, где мы, где-то с высоты более полукилометра, еще раз полюбовались красавцем Каньоном...", — рассказывает туристка из Переславля-Залесского на популярном туристическом форуме Tripadvisor.