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1 час назад

Три самых красивых места российского Кавказа

Диана Товсепова

За последние два года интерес к внутреннему туризму у россиян значительно вырос. Аппетиты удовлетворяют курорты Кубани и Крыма, но внимание туристов привлекают и кавказские республики. О невероятной природе Кавказа не зря писали русские поэты — здесь так красиво, что даже Швейцария может позавидовать. О трех живописных местах Кавказа читайте в материале "Рамблера".

Три самых красивых места российского Кавказа
Фото: TripadvisorTripadvisor

Сулакский Каньон

Tripadvisor

Одно из самых популярных мест Дагестана — глубочайший каньон Европы, расположенный в Дагестане в долине реки Сулак. Его глубина достигает до 1920 метров, а протяженность составляет 53 километра.

"Экскурсия на Сулакский Каньон, конечно, запомнится на всю жизнь. На мой взгляд это одно из самых красивейших мест на земле. Знакомство с Каньоном у нас началось со смотровой площадки, где он предстал перед нами во всей своей красе. Мы увидели с высоты более км, как по дну каньона извивается небесно-лазурного цвета река Сулак, которая с большой высоты кажется ручейком...

После смотровой площадки мы поехали по серпантину, а затем пересев на джипы добрались до реки и продолжили наше знакомство с Каньоном уже с воды, где нас немного экстремально покатали на катерах. Красоты невероятные! На обратном пути у нас была ещё одна остановка на другой смотровой площадке, где мы, где-то с высоты более полукилометра, еще раз полюбовались красавцем Каньоном...", — рассказывает туристка из Переславля-Залесского на популярном туристическом форуме Tripadvisor.

Фиагдон

Tripadvisor

Одна из самых востребованных локаций Северной Осетии — Фиагдонское ущелье, примерно в 40 минутах от Владикавказа. Благодаря уникальному климату, свое здоровье здесь восстанавливали люди с заболеваниями органов дыхания. Живописный въезд в ущелье открывает перед туристами невероятные пейзажи Кавказа.

"Лежишь на зеленой травке, созерцаешь незыблемые снежные вершины, словно Швейцария. А чтобы душа не расслаблялась, сквозь нее то и дело проносятся облака.

Если ехать туда к обеду и спускаться во второй половине дня со стороны горного Урсдона, увидите, как солнце начнет золотить коров, разбросанных по нежным склонам ущелья. Это пейзаж никаким альпам и не снился. А местами даже напоминает национальные парки Новой Зеландии...", — рассказывают туристы на сервисе tripadvisor.ru.

Казенойам

Tripadvisor

На высоте 1854 метров над уровнем моря, на границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Дагестана, раскинулась голубая гладь озера Казенойам. Бирюзовая вода в окружении альпийских лугов влечет сюда туристов со всей страны.

В водах озера обитает уникальная эйзенамская форель, которая водится только здесь.

"Очень рекомендую посетить озеро Кезеной-Ам, если вы оказались в этих краях. Тишина и умиротворение, красивая природа и неплохой отель поблизости.

Не менее живописна дорога, ведущая к озеру. Необъятные поля, коровы и лошади, пасущиеся на отвесных склонах и огромные горные орлы, пролетающие возле окон, восхитят вас и не дадут соскучиться в долгой дороге...", — рассказывают туристы.

* Прим.ред.: орфография и пунктуация автора сохранены.

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