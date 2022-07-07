Топ-10 самых интересных мест в Москве, которые нужно посетить

Столица возглавила рейтинг популярности среди туристических поездок в июне. Москву ежедневно посещают тысячи туристов. Завораживающие виды столицы производят на них неизгладимое впечатление. «Вечерняя Москва» составила топ-10 самых интересных мест в городе, которые обязательно стоит посетить.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Красная площадь

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Красная площадь считается главной достопримечательностью столицы. Все туристы в первую очередь стремятся именно сюда, чтобы увидеть Московский Кремль, Собор Василия Блаженного и Мавзолей. Красная площадь — это символ не только столицы, но и России. С ней связана огромная часть истории нашей страны. В 1990 году комплекс Московского Кремля и Красной площади были включены в состав списка всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Мавзолей

Мавзолей Ленина — это памятник, музей, а также усыпальница всем известного вождя советского народа, Владимира Ильича Ленина. Он находится в самом центре Красной площади. Более того, мавзолей Ленина является одним из важных объектов, охраняемых ЮНЕСКО.

Внутри Мавзолея находится траурный зал, где покоится тело Ленина. Он оформлен в темных и красных тонах. Тело Владимира Ильича подсвечивают 14 лампочек розового спектра, которые придают коже естественный цвет. Это позволяет Ленину выглядеть максимально живым. Также в саркофаге постоянно циркулирует воздух температурой +16 градусов. Отметим, что в здании запрещено фотографировать бывшего вождя и снимать на видео.

Московский зоопарк

Московский зоопарк — один из старейших в Европе. Он расположился на территории почти 22 гектара в самом центре Москвы и по своей площади занимает пятое место в России после зоопарков Ярославля, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Красноярска.

В коллекции Московского зоопарка насчитывается 1267 видов животных. Посетители могут увидеть своими глазами редкие виды, приблизиться к жизни дикой природы и даже статье ее частью во время экскурсии. Также сотрудники зоопарка активно работают над воспроизведением популяции обитателей, поэтому можно понаблюдать, как растут милые детеныши.

Символом Московского зоопарка является дикий кот — манул Тимофей. С ним можно даже немного поиграть, конечно же, за защитным стеклом. Однако оно не мешает котику весело резвиться с гостями зоопарка.

Парк Горького

Парк Горького заслуженно называют главным парком страны, ведь это одно из самых любимых мест москвичей. Огромный комплекс занимает более 219 гектаров. По нему приятно совершить неспешную прогулку в окружении цветущих клумб или провести время более активно. Например, покататься на велосипедах или самокатах по набережной Москвы-реки.

Современный парк делится на четыре части: Партер, «Музеон», Нескучный сад и Воробьевы горы. В Партере часто проводят фестивали или концерты, отмечают День города, День Победы, а зимой заливают каток.

Историческая часть парка — Нескучный сад, является памятником садово-паркового искусства. Здесь можно погулять в тени многовековых деревьев, покормить уток в пруду или провести романтическое свидание.

На Воробьевых горах расположилась лучшая смотровая площадка столицы. А в музее скульптуры «Музеон» находится более 1000 скульптур под открытым небом.

Храм Христа Спасителя

Храм Христа Спасителя находится в самом центре столицы. Он является самым большим православным храмом в России. Туристы могут побывать не только в самом храме, но и на четырех смотровых площадках, расположенных между колокольнями на 40-метровой высоте. Оттуда открывается удивительный панорамный вид на Москву. Также там посетители могут вблизи рассмотреть облицовку храма, колокола и 30-тонный купол.

Москва-Сити

Москва-Сити — это деловой центр столицы, который притягивает к себе большое внимание. Гости столицы могут увидеть панораму Москвы с высоты птичьего полета. Например, на 89-м этаже небоскреба «Федерация-Восток» туристы могут посмотреть весь центр, а также посетить фабрику мороженного и шоколада , проекционное шоу и ресторан. А смотровая площадка в башне ОКО находится на высоте 354 метра и делает ее самой высокой в Европе.

Парк «Зарядье»

Парк «Зарядье» открылся 9 сентября 2017 года. Всего за несколько лет он стал центром притяжения москвичей и гостей столицы. В нем гармонично сочетаются современные технологии и природа. Здесь часто проходят образовательные лекции и мастер-классы.

Кроме того, в парке есть необычная смотровая площадка, которая называется Парящий мост. Бетонная конструкция длиной более 140 метров как будто висит в воздухе в форме бумеранга. С него открывается панорамный вид на Кремль, Китай-город и Москворецкую набережную.

Северный речной вокзал

Северный Речной вокзал — это символ Москвы и главные водные ворота столицы. Отсюда уходят в дальнее плавание по рекам России к акваториям Балтийского, Черного, Азовского, Белого и Каспийского морей круизные лайнеры и теплоходы.

Вдоль набережной вокзала протянулся уникальный Макет Канала имени Москвы — 400-метровый ручей с течением, подсветкой и миниатюрными латунными копиями здания Речного вокзала. Более того, туристы могут прогуляться по парку Северного Речного вокзала и увидеть сталинские скульптуры Водный путь и Спорт, клумбы и фонтаны.

Выставка достижений народного хозяйства

Самый крупный развлекательно-познавательный комплекс в России — ВДНХ — находится на северо-востоке Москвы. Выставку представляют павильоны и фонтаны, которые построены в довоенную советскую эпоху. На территории находятся 49 зданий, которые признаны памятниками культурного наследия.

Любителям космонавтики понравится интерактивный музей, размещенный внутри макета легендарного космического корабля «Буран». Более того, на ВДНХ можно увидеть копию космического корабля Юрия Гагарина, настоящую электростанцию и первые пассажирские самолеты.

Останкинская телебашня