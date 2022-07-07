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2 часа назад

Сколько составил средний "туристический" чек в Крыму в июне

ТАССиещё 2

Средний чек в туристической сфере в Крыму среди оплат, проведенных через платежные терминалы, составил 3 450 рублей, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе крупнейшего банка Крыма РНКБ.

Сколько составил средний "туристический" чек в Крыму в июне
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Пиковый показатель по количеству расчетов в терминалах в июне достигал более 900 транзакций в минуту. Средний чек покупки в крымских отелях по итогам июня составил около 7 850 рублей, в туристической сфере - 3 450 рублей, а в заведениях общественного питания - около 600 рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в июне 2022 года жители и гости Крыма совершили в сети платежных терминалов банка более 35 млн транзакций, то есть более 1 млн платежей в день. Это более чем на 15% превышает показатели июня 2021 года. При этом объем платежей за первый месяц лета составил 19 млрд рублей - это почти на 11% больше, чем годом ранее.

"В курортный сезон количество и сумма платежей в терминалах традиционно увеличиваются. В июне для удобства безналичных расчетов жителей и гостей полуострова мы установили в торговых точках более 2,3 тыс. платежных терминалов, то есть вдвое больше, чем в июне прошлого года. Еще более 2 тыс. устройств были установлены накануне курортного сезона в апреле и мае", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.

Отдых в России,Банк РНКБ,
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