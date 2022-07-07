Сколько составил средний "туристический" чек в Крыму в июне

"Пиковый показатель по количеству расчетов в терминалах в июне достигал более 900 транзакций в минуту. Средний чек покупки в крымских отелях по итогам июня составил около 7 850 рублей, в туристической сфере - 3 450 рублей, а в заведениях общественного питания - около 600 рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в июне 2022 года жители и гости Крыма совершили в сети платежных терминалов банка более 35 млн транзакций, то есть более 1 млн платежей в день. Это более чем на 15% превышает показатели июня 2021 года. При этом объем платежей за первый месяц лета составил 19 млрд рублей - это почти на 11% больше, чем годом ранее.