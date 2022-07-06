Как обманывают туристов на российском юге

Российский юг переполнен отдыхающими. Наши соотечественники едут на черноморское побережье, Крым, Cочи, и нередко становятся жертвами предприимчивых мошенников. Напоминаем о самых частых уловках, на которые попадаются туристы.

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Обман с жильем

Часто путешественники бронируют жилье, платят залог, а когда приезжают на отдых, оказывается, что все занято, и им предлагают вариант гораздо хуже за те же деньги. Это распространенная практика. Или же мошенники выкладывают в интернет фотографии несуществующей в реальности квартиры, пересдают снятое на неделю жилье без ведома хозяев. Поэтому лучше бронировать жилье только на проверенных сайтах.

Лишние товары в чеках

На отдыхе будьте бдительны и проверяйте чеки в кафе и магазинах. Часто на юге России туристам вписывают в счет то, что они не покупали, рассчитывая, что они не заметят. Также важно проверять цены, делая покупки на местном рынке.

Платные входы на пляж

Большинство пляжей на юге бесплатные. Однако часто там появляются любители нажиться и требуют с посетителей деньги якобы за обслуживание территории, или аргументируя это тем, что лежать можно только на шезлонге, а со своим полотенцем нельзя.

Местная продукция