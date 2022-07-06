Гид по Ярославлю от местной жительницы

Столица Золотого кольца России Ярославль привлекает туристов старинными церквями и другими архитектурными памятниками. «Вечерняя Москва» дозвонилась местной жительнице Марии Золотаревой и узнала, что стоит посмотреть в городе.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Один из самых красивых парков Ярославля — «Стрелка». Здесь встречаются две реки: Волга и Которосль. Находится парк на пересечении двух набережных. Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на парк, набережные и реки. А чуть ниже от парка, у самого мыса «Стрелки», расположен Медвежий овраг. По легенде там жили древние язычники. И Ярославу Мудрому пришлось сразиться с медведем, чтобы забрать территорию. А медведь с секирой остался символом города. Эту скульптуру можно увидеть на улице Кирова. Это пешеходная зона с кафе и сувенирными лавками, как старый Арбат, только меньше. Кстати, в Ярославле можно искупаться в Волге. Пляжей здесь очень много!

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— Есть у нас и парк Тысячелетия Ярославля с колесом обозрения «Золотое кольцо», — рассказывает Мария Золотарева. — Оттуда открывается шикарный вид на весь город.

В Ярославле можно пройтись по местам съемок фильма «Афоня», главную роль в котором сыграл неподражаемый Леонид Куравлев, и даже зайти в одноименный бар на улице Нахимсона.

— Есть в Ярославле и местная Красная площадь, — рассказывает Мария. — А на ней, на пересечении проспекта Октября и улицы Советской, есть таинственный Дом с аркой. Его называют «дом с привидениями» — ходит легенда, что там живут призраки.

Менее чем в часе езды от города, в поселке Шевелюха, расположен большой Ярославский зоопарк. До него ездят автобусы. А от зоопарка в пешей доступности живописное озеро Техас с травянистым берегом. Даже в самый солнечный день там можно скрыться в тени деревьев.

Доберусь и автобусом, и теплоходом

Ярославль отлично подойдет для тура выходного дня из Москвы. Причем отдых может получиться вполне бюджетным.

Туры Москва — Ярославль — Москва можно приобрести от трех тысяч рублей с человека. В стоимость входит проезд на автобусе, дорога занимает около пяти часов.

— Включены в туристические путевки экскурсии по городу и основным достопримечательностям, трапеза и дегустации, — рассказала «МВ» менеджер одной из столичных туристических компаний Елена Павлова. — В некоторые туры входят и теплоходные прогулки по Волге и Которосли.

Цены на туристические путевки по Ярославлю и области начинаются от 7500 рублей с человека. Добраться до столицы Золотого кольца из Москвы можно и на теплоходе: от 20 тысяч рублей с человека. Минимальная стоимость пяти-семидневных речных круизов с заездом в другие города — от 35 тысяч рублей. Средняя — от 50 тысяч рублей.

Вечерняя Москва

Чек-лист туриста

— Как добраться

Билеты на поезд Москва — Ярославль стоят от 700 рублей. Время в дороге: от 3 до 4 часов, в зависимости от типа поезда. На автобусе: от 800 рублей. Дорога займет от четырех до шести часов. На автомобиле: через сервис по поиску попутчиков можно найти место в автомобиле от 500 рублей.

— Где остановиться

Квартиры посуточно: от 1500–2000 рублей в сутки. Хостелы: от 700 рублей в сутки Отели: от 2500 рублей в сутки.

— Проезд

Аренда автомобиля: от 1200 рублей в сутки. Пригородные автобусы: от 700 рублей за билет. Речной трамвайчик по городу: 37 рублей.

— Экскурсии

Автобусные и пешеходные экскурсии по городу: от 500 рублей с человека.

— Питание