73% россиян планируют провести отпуск внутри страны

Как сообщили авторы опроса НПФ «Открытие», за границу поедут только 9% опрошенных и в большинстве случаев – на моря. На даче проведет отпуск каждый 10-й опрошенный, столько же останутся дома.
В НПФ отметили, что россияне изменили свои предпочтения по сравнению с допандемийными временами из-за перемен в социальной, экономической и геополитической сферах. До пандемии коронавируса российские курорты выбирали 52% граждан. В 2022 году запрос на российские курорты составил 22%, на города и регионы РФ – 41%.
Отдыхающих на дачах стало больше на 36%. Дома отдохнут всего на 2% больше, чем до пандемии. Спрос на иностранные путешествия снизился на 3%, но в отношении морских курортов остался на прежнем уровне.