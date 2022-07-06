73% россиян планируют провести отпуск внутри страны

Как сообщили авторы опроса НПФ «Открытие», за границу поедут только 9% опрошенных и в большинстве случаев – на моря. На даче проведет отпуск каждый 10-й опрошенный, столько же останутся дома.

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В НПФ отметили, что россияне изменили свои предпочтения по сравнению с допандемийными временами из-за перемен в социальной, экономической и геополитической сферах. До пандемии коронавируса российские курорты выбирали 52% граждан. В 2022 году запрос на российские курорты составил 22%, на города и регионы РФ – 41%.