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33 минуты назад

Добраться из Москвы до Сочи по новой трассе можно будет за 15 часов

Вечерняя Москва

Дорога от Москвы до Сочи будет занимать около 15 часов по новой трассе Джубга — Сочи. Об этом в среду, 6 июля, заявил глава государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Добраться из Москвы до Сочи по этой трассе можно будет за 15 часов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, дорожный путь от российской столицы до Джубги составляет около 1,4 тысячи километров, в то время как путь от Джубги до Сочи — 1,5 тысячи километров.

— Этот путь со скоростью 100 километров в час в перспективе можно будет проехать за 15 часов. Сегодня туристы едут сутки, — пояснил Петушков.

Он отметил, что строительство обходов Ростова и Краснодара планируется завершить через год.

В свою очередь сроки завершения строительства трассы в настоящее время еще определяются, однако их планируют представить президенту России Владимиру Путину до конца 2022 года, передает РИА Новости.

10 июня движение грузового транспорта открыли по международному автомобильному мосту через реку Амур, связывающий Благовещенск с городом Хэйхэ в КНР.

Церемония проходила с помощью телемоста из студий в Москве, Владивостоке, Пекине, площадок Благовещенска и Хэйхэ. В ней приняли участие министр транспорта России Виталий Савельев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, заместитель премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа, вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

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