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3 часа назад

В Татарстане пройдет фестиваль иван-чая

Lenta.ru

В селе Новая Анзирка в Татарстане 24 июля пройдет фестиваль иван-чая. Об этом сообщает «Татар-информ».

В Татарстане пройдет фестиваль иван-чая
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Традиционно акцент в фестивале иван-чая будет сделан на народных играх, молодецких забавах и непосредственно на самом напитке», — рассказали организаторы мероприятия.

В программе фестиваля заявлена ярмарка иван-чая, экопродукции и изделий народных промыслов, конкурсы, розыгрыши, проведение фотовыставки «Чаи Татарстана» и дегустация напитка.

Кроме того, гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах по дереву, лозоплетению и ткачеству, а также оценить выступления фольклорных коллективов из Елабужского, Мамадышского, Заинского и других районов республики.

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