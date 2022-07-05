В Татарстане пройдет фестиваль иван-чая

В селе Новая Анзирка в Татарстане 24 июля пройдет фестиваль иван-чая. Об этом сообщает «Татар-информ» .

«Традиционно акцент в фестивале иван-чая будет сделан на народных играх, молодецких забавах и непосредственно на самом напитке», — рассказали организаторы мероприятия.

Кроме того, гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах по дереву, лозоплетению и ткачеству, а также оценить выступления фольклорных коллективов из Елабужского, Мамадышского, Заинского и других районов республики.