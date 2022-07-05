Подмосковные отели, где можно отдохнуть не хуже, чем заграницей

Гостиничный сервис в нашей стране развивается активнее с каждым годом. Сегодня Рамблер расскажет об отелях, которые помогут вам отбросить стереотипы на предмет того, что отдых заграницей всегда лучше. Конечно, стоит учитывать, что у каждого свои предпочтения и кому-то интересен активный отдых, а кому-то – тихий и спокойный, уединенный. Мы расскажем о гостиницах Подмосковья, в который вы найдете со вкусом продуманные дизайны и достойное обслуживание.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Эко-отель «Изумрудный лес», г.о. Клин

Пресс-служба

Очень стильный отель, расположившийся в глубине леса на берегу озера с кристальной водой. Здесь вы сможете полностью перезагрузиться и насладиться природой и спокойствием. Отель прекрасно подойдет для тех, кто ищет отдых для души. Здесь есть основное здание, а есть отдельные виллы, буквально разбросанные подальше друг от друга по лесу. В отеле предусмотрен спа-комплекс, банный комплекс, конюшня, рестораны и детский клуб.

Стоимость одной ночи в таком райском уголке будет от 16,5 тысяч рублей.

Парк-отель «Орловский», д. Богданиха

Один из самых популярных и лучших загородных отелей области. Расположился на поистине гигантской территории, ранее принадлежавшей графу Орлову-Чесменскому. Уникальная историческая архитектура в этом отеле прекрасно сочетается с современными технологиями, разнообразными развлечениями и шикарным сервисом.

На территории также есть банный и спа комплексы, аквапарк на воде, пляж с белым песком. храм, музеи, бары и ночной клуб, детская игровая комната и самый большой в московской области приют для животных.

Одна ночь в «Орловском» будет стоить от 14 тысячи рублей.

Парк-отель «Солнечный», Солнечногорский район

Пресс-служба

Отель с огромным количеством бассейнов, термальных комнат, спа-услуг и развлечений. Доступен тариф "все включено". На территории "Солнечного" находится самый большой в области подогреваемый открытый бассейн. Гостей в этом отеле много круглый год, потому что в гостинице прекрасное обслуживание и множество вариантов, чем себя занять. Подойдет для полноценного отдыха с семьей, так как на территории масса развлечений и для детей.