Чем заняться в отпуске в Хакасии

Обычно туристы едут в Сибирь по двум поводам — смотреть на Байкал или ходить по горам Алтая. Что делать в остальных регионах — не очень понятно. Тем более есть стереотип, что в Сибири всегда холодно.

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Но в Хакасии в июне 30 градусов тепла, в июле — 35, купальный сезон длится до середины августа. И есть все, чтобы разнообразно провести неделю: походы по пещерам, сплавы по Енисею, заповедники с наскальной живописью, музеи с шаманскими обрядами, древние курганы и Саяно-Шушенская ГЭС — возможно, вы не видели ничего более грандиозного. Строго говоря, здесь есть и то, что туристы обычно ищут летом: пляжи — они находятся на курорте с местной минералкой и грязями на слабосоленом озере Шира.

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В течение недели мы объездили Хакасию с проектом "Медиаразведка", организованным Tutu.ru и туристско-информационным центром региона. Вот наш идеальный маршрут на пять дней.

День первый. Музей с менгирами, сплав и ужин в шатре у воды

Хакасия — Мекка археологии. В России мало регионов, где так много наскальной живописи и древних каменных изваяний. Все это здесь вы увидите в степях, пещерах, заповедниках. Поэтому начать маршрут надо с краеведческого музея в Абакане.

Здесь вам популярно расскажут о том, какие культуры в Южной Сибири существовали несколько тысяч лет назад — афанасьевская, окуневская, андроновская, карасукская, таштыкская и тагарская, как они сменялись и что оставили после себя. Через пару дней на маршруте вы увидите менгир — каменную стелу — и с ходу определите, что это дело рук окуневцев.

Сам музей выглядит продвинуто, в нем работают молодые историки и археологи. А еще здесь проводят ночные экскурсии с фонариками. Посетители вместе с гидом ходят по залу в темноте и светят фонарями на экспонаты. Вокруг менгиров много мистических легенд, так что на такой экскурсии, по задумке, можно испугаться, как при просмотре триллера. Впрочем, чтобы хорошо рассмотреть все, лучше приходить днем.

На музей вы потратите два часа. Потом отправляйтесь пробовать хакасскую кухню — салат из папоротника, комбо из наваристого бульона и сметанной каши, айран (гораздо более забористый, чем на Кавказе) и конфеты из талгана. Национальной кухни в Абакане мало, здесь предпочитают европейскую. Но есть пара мест — это ресторан при отеле "Азия" и "Гранд Шале", во втором нужно заказывать заранее.

В Хакасии два обязательных приключения — сплавы и походы по пещерам. Сплавов много — на надувных лодках, байдарках, парусных яхтах, катерах. Маршруты — от пары часов до нескольких дней. Недавно рядом с Абаканом появился красивый маршрут на пакрафтах на два-три часа.

Пакрафты — это трехместные надувные плоты, свалиться в воду почти невозможно, а грести легко. Начало — от Красноярского водохранилища, конец — у ресторана в прозрачном шатре на смотровой площадке "Енисейские ворота". Смотрите, какой закат здесь можно увидеть.

День второй. Тропа предков, сплав на байдарке

Хакасия прочно ассоциируется со степями, но гор здесь не меньше. Популярный маршрут — Тропа предков по высокому скалистому берегу реки Белый Июс. Путь занимает четыре часа, физическая подготовка — любая. Можно обойтись без трекинговых палок, впрочем, они не помешают — в конце крутой склон. Здесь несколько пещер, через пару из них нужно будет пролезть по узкому ходу. Идти можно самому, заблудиться негде. Если пойдете с экскурсоводом, то пройдете ритуальный квест взросления — от ребенка до старца — и послушаете про жизнь коренных народов и шаманские обряды.

На базе "Томичка", где начинается маршрут, подают обед из первого, второго и компота. А еще здесь удивляют ценами — проживание стоит всего 6 500 рублей в неделю. Но наверняка, когда туристов в Хакасии станет больше, цены на жилье, еду и развлечения вырастут.

Теперь отправляйтесь смотреть на Тропу предков с воды — берите сплав на байдарках. Этот сплав сложнее того, что в первый день. Есть пара участков, где байдарку закрутит в бурлящем потоке, можно наплыть на бревно, но часть пути вы будете ехать спокойно.

День третий. Оглахты, поход в Бородинскую пещеру

Вы попадали в путешествии в такое место, где в обозримом пространстве нет никого кроме вас? При условии, что это не сложный поход с палатками, а три шага от стоянки авто? Представьте, огромная поляна, вокруг горы, холмы, река, не рассмотришь с одной точки все, что здесь есть, а вокруг никого, только вы и ваша компания. Это заповедник Оглахты в 50 км от Абакана. На участок, где проводят экскурсии, пускают поочередно по три-четыре группы в день.

Здесь вы подниметесь на гору по лестнице из 965 ступеней — не так и сложно. По пути вы будете останавливаться у Шаман-камня, где, согласно истории, в древности проводились ритуалы. Наверху откроется отличный вид на Енисей.

Внизу музей с интерактивными стендами, где еще раз расскажут про древнюю историю Хакасии, там же можно купить сувениры.

Недалеко от Оглахты находится Бородинская пещера — самая посещаемая в Хакасии. Длина ее ходов — 2 км. Здесь расположен крупнейший в Сибири сталагмит, а маршрут — легкий. Идеально, чтобы попробовать и понять, нравится вам ходить по пещерам или нет. Если понравится, то Хакасия может предложить гораздо больше.

День четвертый. Музей с юртами, шаманы, курганы

В XIII–XIV веках хакасы жили в юртах, носили обереги, соблюдали обычаи, которых нет в современном мире. Посмотреть на их традиционный быт можно в музее "Улуг Хуртуях Тас". Некоторые туристы целенаправленно едут в это место, но по другому поводу. Здесь находится менгир "Большая каменная баба", которому 4 тыс. лет. По легенде, она помогает женщинам, которые долго не могут забеременеть. Рядом с менгиром — алтарь с игрушками, молоком и творогом, их приносят для ритуала прошения и в качестве благодарности.

В Хакасии распространен шаманизм. Шаманы считаются посредниками между людьми и богами. Люди из окуневской культуры представляли мир вертикальным, что и изображали на камнях. Типичный древний рисунок разделен на три части, где есть верхний мир — богов; средний — тот, где живет человек; нижний — тот, где живут злые духи. Считается, что шаман может просить богов и отгонять неприятных духов. В музее "Хуртуях Тас" шаманы — как говорят, настоящие, а не аниматоры — постоянно проводят групповые и свадебные обряды.

Курганы — это древние захоронения, привычная часть степей Хакасии. Через пару дней вы привыкнете к пейзажам с каменными стелами у дороги. Есть курганные комплексы, где многолюдно, — это, например, Салбыкский курган. А есть место, где вы будете одни, — Сафроновский курганный комплекс. Его трудно найти, если не знать место, — с дороги не видно. Здесь собрано 50 плит, которым 2 500 лет. Высота камней — по 3–5 м. Отвезти вас на экскурсию смогут местные археологи.

День пятый. Саяно-Шушенская ГЭС, экстрим-парк "Мраморка"

Гигантские плотины — это красиво. В фильме "Золотой глаз" Джеймс Бонд прыгает с гидроэлектростанции Верзаска в Швейцарии, которая, по сюжету, выдается за часть завода в Архангельске. Ничего подобного в Архангельске нет, но есть в Хакасии.

Саяно-Шушенская ГЭС — то, ради чего люди целенаправленно едут в Хакасию. Она впечатляет и бывалых путешественников, и тех, кто никогда не думал, что надо ехать смотреть на плотину. Достаточно увидеть ее, чтобы понять почему. Это самая мощная плотина в России, одна из самых мощных и высочайших в мире. Ее высота — 242 м, выше, чем главное здание МГУ. Тип строения — арочно-гравитационный, а большинство плотин строится по другому типу — гравитационному — и выглядит проще. Расположена ГЭС в каньонообразной долине, где Енисей прорезает хребты Западных Саян. Природная красота соединяется с антропогенной — это тот случай, когда инженерное сооружение не портит, а усиливает впечатление.

Посмотреть на ГЭС можно с обзорной площадки. В прошлом году здесь начали проводить экскурсии для туристов (водили даже в машинный цех), сейчас их временно нет, но, возможно, они возобновятся.