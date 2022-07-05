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4 часа назад

Китайский турист поприветствовал с теплохода гуляющих по набережной благовещенцев и завирусился в Сети

2x2.su

1 июля на аккаунте @诤友赵天传 на платформе Douyin (китайская версия TikTok) было опубликовано видео с катающимся на теплоходе жителем КНР. Он плыл по реке Амур и решил поприветствовать гуляющих по набережной жителей Благовещенска. Видео набрало большую популярность.

На кадрах китайский турист показывает реку Амур (Хэйлунцзян) и два ее берега – Хэйхэ и Благовещенск. Увидев благовещенцев, прогуливающихся по набережной, герой видео решает с ними поздороваться:

«Здравствуйте! Ура!» — кричит на видео парень, которого снимает его партнерша по видеоблогу.

Ему приветственно машут в ответ.

Затем молодой человек предпринимает еще одну попытку привлечь внимание людей на набережной и выкрикивает:

«Здравствуйте, девушка!»

Однако его подруга с иронией замечает, что в том месте набережной стояли только парни.

«Ну ничего, так тоже можно», — отшучивается герой.

Видеоролик разлетелся по соцсетям. На аккаунте блогера он собрал более двух миллионов лайков. На известном китайском портале Weibo можно встретить как минимум 10 постов, в которых повторно выложили это видео.

К слову, автора забавного ролика зовут Чжао Тяньчуан, он живет в Хэйхэ. Судя по его аккаунту, совсем недавно он посещал Россию для учебы. Свой блог в Douyin он ведет с 2018 года. На его аккаунт подписано почти полтора миллиона человек.

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