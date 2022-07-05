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1 час назад

Раскрыто место отдыха российских звезд на территории Новой Москвы

Мослентаиещё 1

Место отдыха российских звезд на территории Новой Москвы раскрыла «Мосленте» местная жительница Евгения.

Раскрыто место отдыха российских звезд в Новой Москве
Фото: МослентаМослента

«В самой деревне Юрово есть отличное место для отдыха с друзьями и семьей — платная рыбалка "Золотой сазан", куда часто приезжают не только обычные отдыхающие, но и известные люди»,

— сказала девушка.

Евгения также вспомнила момент из детства, связанный с указанным местом. Она призналась, что ездила туда на велосипедах с друзьями, чтобы взять автограф у группы «Руки вверх!».

Ранее Сергей Безруков раскрыл любимые варианты отдыха. Он рассказал, что профессия актера предполагает разнообразие занятий.

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