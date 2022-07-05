Горный Алтай - 2022: цены подняли в ожидании наплыва туристов

Ехать в Горный Алтай в этом году было страшно. Страшило все: столпотворение, цены, низкое качество сервиса, отношение местных жителей. Поскольку в сегодняшней ситуации дальние поездки оказались сильно затруднительны, мы все же решились попытать счастья в соседнем регионе, который славится бирюзовой Катунью, синими горами, экстремальным рафтингом и хариусом. Что ждет сегодня туриста в разбалованном гостями Горном Алтае — в материале НДН.инфо.

Фото: НДН.Инфо НДН.Инфо

Места есть

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Недели за две начали мониторить более-менее приличные турбазы, отели, которые имеют свои сайты и цивилизованный сервис бронирования. Не будем козырять названиями, все же статья не реклама, а взгляд, пусть и субъективный, но реальный, с налетом журналисткого любопытства самого обычного новосибирского отдыхающего.

НДН.Инфо

Везде и всюду на те даты, которые были нужны, мест не оказалось. Везде и всюду «завалялся» один номер, чаще всего дорогущий люкс, вилла и на очень ограниченное время. Администратор одной из турбаз у Усть-Семы по телефону согласился забронировать номер, но без предоплаты. Это крайне насторожило: зная российский отельный сервис, забронированный номер по приезду запросто мог оказаться занят или совершенно по другой цене (на одной из новосибирских турбаз при такой же системе бронирования с нас пытались содрать двойную цену — так что плавали, знаем). Поэтому в итоге сняли номер на озере Ая.

Каково же было наше удивление, когда по приезде мы увидели пустой Горный Алтай. В буквальном смысле. Если вы раньше часто здесь отдыхали, наверное, в курсе, насколько популярным является Ая, курорт «Бирюзовая Катунь», «Серебряный ключик». В конце июня же этого года здесь была тишина. Туристов немного, места есть практически на всех турбазах, в гостевых домах. Живописные места немного оживают лишь к выходным. Кстати, к выходным и транспортный поток серьезно увеличивается: мы отправились на отдых в понедельник — трасса Новосибирск — Горно-Алтайск была свободна, возвращались в пятницу — движение оказалось очень напряженным.

НДН.Инфо

Цены подняли

У старого подвесного Айского моста, который когда-то был автомобильным, а теперь пешеходный, тоже немноголюдно. На берегу скучает инструктор по моторафтингу. 800 рублей стоит покататься 20 минут на его лодке по Катуни. Говорит, в прошлом году та же поездка обходилась в 600 рублей. Подняли в ожидании большого наплыва, а его нет.

Владимир, инструктор по моторафтингу:

«Техника у нас дорогая, стоит больше полмиллиона рублей: мотор, запчасти, ежегодное обслуживание. Но не очень у нас с туристами пока, те года как-то получше было. Мы думали, что будет большой наплыв, потому что за границу мало кто поехал. Люди деньги, что ли, берегут. А те, что приезжают, больше отсиживаются по турбазам. Мало кто кутит, как раньше».

НДН.Инфо

Одна из самых популярных, фешенебельных турбаз, которая принадлежит крупной госкомпании, тоже поразила тишиной. На сайте свободных номеров вроде нет, но на ресепшн администратор сразу предложила летний, беревенчатый домик с верандой и со всеми удобствами на двоих. Стоимость за сутки — 7000 рублей. Без питания.

Елена, администратор:

«В прошлом году этот же номер стоил 6000 рублей. Подняли, потому что все подорожало. Гости есть, но и номера свободные бывают. У нас много отдыхает сотрудников госкомпании — владельца турбазы».

Отсутствие альтернативы

Одни гости отсутствию ажиотажа рады: «меньше народу, больше кислороду». Те, кто на Алтае бывает редко, дефицита гостей и вовсе не заметили.

Михаил, Екатерина, жители Красноярска, отдыхают с двумя маленькими детьми:

«Мы первый раз приехали на Аю в пандемию. Все эти ковидные ограничения заставили нас присмотреться, где можно отдыхать недалеко от дома. Два года назад Горный Алтай увидели в первый раз. И сейчас, и тогда мы остановились в отеле на озере Ая, причем в одном и том же номере. Отель выбрали из-за детей, потому что здесь нужный нам уровень сервиса, хорошее питание: шашлыками и «дошираком» годовалого и пятилетнего ребенка кормить же неделю не будешь. А здесь еще и детские игровые площадки, бассейны, анимация: почти как в Турции, только моря нет.

Приехали на своей машине, расстояние 1100 километров. Поскольку с нами дети, которым трудно и вредно для позвоночника долго ехать сидя, останавливались на ночевку в Кемерове.

Проблем с бронированием и тогда, и теперь не было, может быть, потому, что делали это заранее — в мае. Наш номер в этом году подорожал процентов на 30 точно. В первый наш приезд здесь было очень много народу, сейчас поменьше, но, может быть, связано с тем, что, говорят, пик сезона в Горном Алтае — июль-август».

НДН.Инфо

Ольга из Новокузнецка:

«Да, номер подорожал, насколько — точно не скажу, но процентов на 20-30. Приезжаем в Горный не в первый раз, всегда останавливаемся на Ае в отеле, потому что здесь очень прилично и спокойно. В пандемию народу, конечно, поменьше было, а в этом году, мне кажется, как обычно. Мы с ребенком отдыхаем, поэтому более дешевый вариант в летних домиках даже не рассматривали».

Ринат из Бийска:

«А мы ездим на Алтай каждый год, а то и не раз, потому что совсем рядом живем — всего 100 километров. В этот раз сняли домик совсем новый, правда, рядом инфраструктуры никакой, даже на речку идти через дорогу. Зато дешево, и по соседству шикарный песчаный пляж на Катуни, очень приличная ведомственная турбаза. Народу — да, поменьше. Не знаю, с чем связано. Может, у людей денег на отдых нет или лишний раз тратиться не хотят».

Так что Горный Алтай на фоне всех ограничений, конечно, выигрывает. Другой вопрос — ценовая политика: в этом сезоне даже самый простой летний домик-«туалетик» с двумя кроватями, сколоченными из досок, на одной из самых бюджетных турбаз в районе поселка Катунь обойдется примерно в 1600 рублей на двоих. Зато комаров и мошек нет.