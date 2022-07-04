Россияне выберут лучшие горнолыжные курорты страны

В Ростуризме сообщили, что отечественные горнолыжные курорты поборются за премию «Горы России». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Национальная премия "Горы России" включает порядка 40 актуальных номинаций, а благодаря миллионам голосов российских путешественников впервые будут названы лидеры горнолыжной индустрии»,

— говорится в сообщении.

Отмечается, что принять участие в премии смогут порядка 220 лучших горнолыжных комплексов и курортов из пяти регионов страны. Победителей будут выбирать на основании открытого народного онлайн-голосования, которое стартует 1 сентября. Подведение итогов состоится 30 октября, а торжественная церемония награждения лауреатов — 24 ноября.