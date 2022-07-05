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1 час назад

Казань вошла в топ-10 самых популярных направлений для путешествий на поезде

Агентство «Москва»иещё 3

Казань вошла в топ-10 самых популярных направлений для путешествий на поезде в первые шесть месяцев 2022 года, сообщает "РИА Новости".

Топ-10 самых популярных направлений для путешествий на поезде
Фото: Реальное времяРеальное время

Столица Татарстана оказалась на четвертом месте в рейтинге — в Казань отправляются из Москвы. Тройку самых популярных направлений составили Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, Сочи — Краснодар и Краснодар — Адлер.

В рейтинг вошли также направления Москва — Воронеж, Москва — Тула, Москва — Ярославль, Москва — Брянск и Москва — Владимир.

Казань вошла в десятку наиболее популярных направлений для путешествий россиян в июле этого года, согласно данным статистики Aviasales

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