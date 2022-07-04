Лето за городом: как недорого снять дом в Подмосковье

В этот летний сезон возможностей для отдыха за границей немного, а добраться в южные регионы страны порой довольно трудно из-за того, что аэропорты во многих из них закрыты. По этим причинам высокой популярностью пользуется загородный отдых. «Вечерняя Москва» выяснила, как недорого снять дом в Подмосковье.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Бюджетные дома для аренды

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На стоимость аренды дома влияют четыре основных фактора: удаленность от Москвы, транспортная доступность, уровень инфраструктуры и близость к природе (водоемы, лесные массивы и т. п.). Опрошенные «ВМ» эксперты отмечают, что наиболее доступный вариант выглядит следующим образом: летний домик с минимальным набором удобств, деревянной отделкой и небольшим участком, расположенный в 50–100 километров от МКАД.

Важно понимать, что наиболее доступные по цене дома, как правило, пользуются меньшим спросом. В этом смысле бюджетный вариант следует искать, что называется, от противного.

— Наибольшим спросом пользуются объекты, расположенные в организованных поселках со всей необходимой для комфортного отдыха инфраструктурой. При этом клиенты не обращают внимания, на каком направлении расположены поселки. Наиболее доступные предложения будут располагаться далее 50 километров от МКАД, — рассказывает «ВМ» начальник отдела управления загородной недвижимости «ИНКОМ-Недвижимость» Лилиана Лазарева.

При этом принцип «ближе к Москве — дороже» работает не всегда, объясняет «ВМ» директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:

— Так, за 60 тысяч рублей в месяц можно найти и дачу в 15 километрах от МКАД, и полноценный коттедж в 100 километрах. Также очень сильно зависит от направления: традиционно более дешевые варианты на восточных и юго-восточных шоссе.

Также арендная ставка зависит от сроков аренды: чем больше период съема, тем ниже цена. Однако снять за доступную сумму дом можно на небольшой срок и недалеко от Москвы. Речь идет о гостевых домах, которые приобрели особую популярность в постковидный период.

— Собственники строят на участках дополнительные небольшие дома и сдают их на лето или на выходные, — рассказывает Дымова. — Это обходится существенно дешевле, чем аренда полноценного дома, но дает возможность недорого проживать на природе и в относительной близости от столицы.

Цена вопроса

Хороший и недорогой дом обычно можно снять за 50–60 тысяч рублей в месяц, отмечают эксперты. Но есть более дешевые варианты.

— За 35 тысяч рублей можно арендовать двухэтажный дом площадью 64 квадратных метра на участке 6 соток, расположенный в 58 километрах от МКАД. На первом этаже — кухня, большая комната, совмещенный санузел с душевой кабиной, бойлер. На втором этаже — две спальни и гардеробная. Рядом с домом — Москва-река (10 минут пешком), лес, родник с ключевой водой, магазин, от ж/д станции можно добраться за 7 минут на маршрутке, — говорит Лазарева.

Для самых экономных и страстных любителей природы есть вариант и за 10 тысяч рублей в месяц. Это не обустроенный деревянный дом площадью 26 квадратных метров в 70 километрах от Москвы по Киевскому направлению, в садоводстве, удобства на улице, участок шесть соток.

— В основном за такие суммы предлагаются дома с серьезными нюансами: старые, недострои, с удобствами на улице и необработанными участками, — поясняет Дымова.

Как найти подходящий вариант

Прежде всего нужно четко сформировать свои потребности и только после этого искать предложения, рекомендуют эксперты.

— Например, если вы передвигаетесь на автомобиле, то вам не очень важно расположение ж/д станции в прямом доступе. А если личный автотранспорт для вас неактуален, то удобный и быстрый доступ к общественному транспорту критично важен, — говорит Дымова.

После того как вы определитесь с критериями, приступайте к поиску. Самый очевидный путь — посмотреть открытые предложения в интернете. Так можно приблизительно очертить круг ставок, посмотреть, что предлагается в возможном бюджете.

Кроме того, эксперты рекомендуют опросить знакомых. Часто предложения загородных домов в аренду расходятся по сарафанному радио и вообще не выходят на интернет-площадки.

Заключение договора

Собеседники «ВМ» настоятельно рекомендуют проверять документы собственника и условия в доме.

— Чтобы не стать жертвой мошеннической схемы, при которой коттедж сдается лицами, которым он не принадлежит, необходимо проверить паспорт владельца и оригиналы правоустанавливающих документов на объект, — подчеркивает Лазарева.

Также перед заключением договора следует осмотреть дом. Проверьте сантехнику, наличие горячей воды и ее напор, исправность работы канализации (можно проверить слив воды в раковинах и санузлах, убедиться в отсутствии неприятного запаха). Зажгите во всех помещениях свет, обратить внимание на работу розеток, имеющихся в доме электрических приборов и наличие интернета.