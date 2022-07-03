По следам группы Дятлова: на Урале появились уникальные маршруты

На Урале появились новые уникальные маршруты. Теперь к местам, где трагически погибла группа Дятлова, можно добраться на вертолете в составе организованной группы. Запустили новые туры и в Печоро-Илычский заповедник, передает корреспондент «МИР 4» Андрей Еганов.

Фото: Мир 24 Мир 24

Заядлый турист Александра Сульменко прилетел в Коми, чтобы увидеть одно из семи чудес России – Плато Маньпупунер. Его знаменитые столбы – неповторимый геологический памятник. А недалеко от них находится мистический перевал Дятлова.

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«Много я читал. Все версии. Фильм посмотрел. Печально. Но столбы, природа меня больше заинтересовали. Россия удивительна. И Маньпупунер – один из бриллиантов этой страны», – рассказал Александр Сульменко.

Перевал Дятлова – уже давно популярный туристический маршрут. История гибели группы подготовленных туристов притягивает. Одни хотят почувствовать энергетику места, другие – встретить снежного человека или НЛО.

«Самое главное, что нужно про маршрут сказать: он сложный, не физически, а морально. То есть тут ты чувствуешь всю суровость природы, можешь попасть в условия, где на самом деле не выжить», – рассказала кемп-лидер волонтерского отряда Валерия Шмидт.

Организованный маршрут «перевал Дятлова – плато Маньпупунер» открыли недавно – в 2015 году. На протяжении ста километров проложили пешеходные тропы, построили вертолетные площадки, возвели четыре горных приюта.

«Теперь тысячи туристов идут от перевала до плато, зная, что дойдут, потому что все, что построено, для них в свободном доступе абсолютно», – рассказал генеральный директор компании-туроператора Дмитрий Кириллов.

Стоимость однодневного тура – от 50 тысяч рублей. Туда и обратно туристов доставляют на вертолете. Иначе сюда не добраться. До ближайших населенных пунктов – почти 200 километров тайги. Попутного ветра порой ждут несколько дней

«Резкое изменение скорости ветра, восходящие и нисходящие потоки, резкое изменение метеоусловий видимость», – рассказал командир вертолета Ми-8 Сергей Соловьев.