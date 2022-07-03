Эксперт рассказала о лучших местах для горного отдыха в России

Лучше гор могут быть только горы. Чистый прохладный воздух, море возможностей для трекинга по красивых местам, покорение вершин или созерцание первозданной природы. Тревел-эксперт Екатерина Васильева рассказала, где лучше отдохнуть в горах в России и как правильно подготовиться к путешествию.

Фото: М24 М24

Эльбрус (Кабардино-Балкария)

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Если говорить об отдыхе в горах, в первую очередь на ум приходит Эльбрус – самая высокая вершина в России и в Европе. Сюда ходят как профи, так любители. Некоторые даже не поднимаются наверх, а наслаждаются пейзажами у подножия, там тоже очень красиво. Маршрутов восхождения на Эльбрус множество, как и компаний, которые предлагают подобные туры.

Самый популярный и комфортный для новичков – с юга, там лучше всего с цивилизацией, и он под силу даже людям без физической подготовки. Маршрут с севера сложнее из-за перепада высот (до 2 000 метров), но здесь тоже все довольно неплохо с гостиницами и кафе. Восточный – считается самым красивым, но здесь стоит быть готовым к тому, что ни людей, ни благ цивилизации вы можете не встретить вообще. Впрочем, для многих это скорее преимущество, чем недостаток.

Большинство маршрутов начинается в поселке Терскол – это ближайший населенный пункт к горе Эльбрус. Отсюда можно прогуляться к водопаду Девичьи Косы, на поляну Нарзанов, к ущелью Адыр-Су и прочим природным красотам. Кто не боится горной болезни, может подняться на канатной дороге на Чегет (почти 3 500 метров). Опытные альпинисты приезжают сюда для акклиматизации перед покорением вершины, а все остальные – просто погулять и полюбоваться видами.

Восхождение на Эльбрус обычно занимает 5–7 дней, но для занятых есть и туры выходного дня. В этом случае исключается время на акклиматизацию, и туристы поднимаются на вершину в кислородных масках.

Как добраться: ближе всего до Терскола из аэропорта Минеральных Вод (3–4 часа) или Нальчика (2 часа).

Архыз (Карачаево-Черкесия)

Туристические маршруты вокруг Архыза – одни из самых доступных на Кавказе для походников-любителей. Большинство из них начинается в одноименном поселке. Оттуда можно прогуляться к водопаду Чигордали, озеру Любви, горным хребтам Абишира-Акуба и так далее. Если не хочется много ходить пешком, можно подняться на канатной дороге.

Как добраться: самолетом до Минеральных Вод, оттуда до поселка Архыз на такси или заказанном заранее трансфере – в пути около 3 часов.

Алтай (Республика Алтай)

Алтайские горы привлекательны не только вершинами, но и изобилием озер и ледников, которых здесь очень много. Главная местная достопримечательность – гора Белуха – она круглый год украшена огромной снежной шапкой. Покорить ее можно с разных сторон: самый легкий путь – с юга, он начинается в поселке Тюнгур. Наиболее живописный (он же самый сложный) – маршрут с севера, получивший название Аккемская стена. Он проходит мимо реки Аккем и питающего ее Аккемского ледника. Начинается дорога у поселка Кучерла.

Для тех, кто покорять горы пока не планирует, есть треккинговые маршруты, самые красивые из которых – на Шавлинские и Мультинские озера, к Телецкому озеру и к базовому лагерю Белухи.

Отправляясь на Алтайские горы, стоит помнить, что расстояния там немаленькие, для походов выходного дня они не очень подходят. Сюда лучше приезжать минимум на неделю, чтобы сполна насладиться единением с природой.

Как добраться: до Тюнгура ближе всего добираться из Горно-Алтайска (450 километров), можно также из Барнаула (600 километров).

Красная Поляна (Краснодарский край)

Зимой Красная Поляна – известный горнолыжный курорт, а вот летом здесь масса возможностей для треккинга. Тут можно запросто гулять без гида и другого сопровождения, так как маршрутов множество. По каждому есть подробные описания и карты, все они хорошо маркированы, так что заблудиться практически невозможно.

Для опытных и выносливых есть маршрут с восхождением на пик Бзерпи (около 2 500 метров над уровнем моря), для всех остальных – прогулки по "Тропе здоровья", к парку водопадов Менделиха и водопаду Медвежий, а также в реликтовый лес.

Как добраться: около 4 часов самолетом до Сочи, оттуда 40 минут на автобусе или такси.

Урал

Уральские горные курорты расположены преимущественно на Среднем и Южном Урале. В Свердловской области это горы Ежовая и Белая, в Пермском крае – Таман и Губаха, в Челябинской области – Солнечная Долина и Завьялиха, а в Башкирии – Куш-Тау и Абзаково. Хребты Урала преимущественно невысокие, но рельеф тут очень интересный и много озер и горных речек со скалистыми берегами.

На Северный Урал вас никто без провожатых не пустит – это дикая и малоисследованная территория, с походами по которой справятся только опытные туристы. Печально известный перевал Дятлова находится именно там. На него, кстати, тоже можно сходить, но только в группе с инструктором и при условии, что у вас хорошая спортивная подготовка и есть опыт горных походов.

На сегодняшний день пройти перевал Дятлова намного безопаснее, чем в 50-е годы, но кое-что осталось прежним: завораживающие пустынные пейзажи и полное отсутствие цивилизации, включая мобильную связь.

Как добраться: на Средний и Южный Урал – из Екатеринбурга или Уфы, на Северный – из Воркуты или Салехарда.

Как подготовиться к путешествию

Чтобы треккинг в горах не принес ничего, кроме удовольствия и красивых фотографий, стоит подготовиться к нему заранее. Из обязательного – медицинская страховка, минимальная физическая подготовка и правильная экипировка.

Страховка может понадобиться, если вы случайно заработаете вывих во время горного похода. С обычным полисом это будет расцениваться как нестраховой случай. Кроме того, перед поездкой стоит хоть немного подготовиться физически. Если у вас сидячая работа и в жизни маловато спорта, имеет смысл начать больше ходить пешком, чтобы не уставать за час похода.

Из обязательной экипировки – треккинговые ботинки, хорошо фиксирующие голеностоп, чтобы максимально снизить риск вывихнуть ногу. Причем вероятнее получить травму не при подъеме, а при спуске.