Россияне массово устремились в июле на отдых в один регион

В этом году в июле россияне массово устремились на отдых в Краснодарский край. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, передает РИА Новости.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Согласно полученным данным, на долю этого региона приходится наибольшее количество бронирований — 28 процентов или почти каждая третья путевка. Также в ТОП-10 самых популярных направлений в июле текущего года вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Анапа, Казань, Калининград, Геленджик, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Махачкала.

Также специалисты выяснили, что, выбирая проживание в поездках по стране, российские туристы отдают предпочтение трехзвездочным отелям (24 процента), апартаментам (19 процентов) и гостевым домам (14 процентов).