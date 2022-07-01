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4 часа назад

Военно-исторические туристические маршруты разработали на Северном Кавказе

«Это Кавказ»

Проект «Дорогами Победы», в рамках которого свыше 150 школьников, студентов, блогеров и фотографов смогут пройти по по военно-историческим маршрутам на территории Северного Кавказа, получил поддержку Фонда президентских грантов.

Военно-исторические туристические маршруты разработали на Северном Кавказе
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«Проект включает проведение серии выездов, походов и экскурсий по военно-историческим маршрутам в равнинные и предгорно-горные районы Центрального Кавказа — в места, связанные с героической историей обороны Кавказа, уникальных военных операций Красной армии, посещение братских могил и памятников защитникам Кавказа, расположенных, в том числе, в труднодоступных и малопосещаемых местах Баксанского, Эльбрусского, Чегемского, Терского, Черекского районов Кабардино-Балкарии, а также города воинской славы Малгобека, встреч с представителями поискового движения России»,

— рассказал ТАСС автор проекта, руководитель молодежного клуба Русского географического общества «Альтаир» Тенгиз Мокаев.

Участниками проекта станут более 150 школьников, студентов, блогеров, фотографов и волонтеров молодежного клуба Русского географического общества. Они встретятся с представителями поискового движения, общественных и ветеранских организаций.

Маршруты проекта были разработаны так, чтобы участники смогли посетить места сражений, а также рассказать молодежи о значимых военных событиях, героях и очевидцах тех событий, отметил Макоев. Кроме того, в рамках проекта будет впервые разработан и опробован уникальный военно-исторический высокогорный туристический маршрут «По следам заоблачного фронта», связанный со сражениями за Эльбрус времен Второй мировой войны.

Отдых в России,Русское географическое общество,
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