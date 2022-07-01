Экотропы в России, на которые не жалко лета

Каждый регион России может чем-то удивить. Что уж говорить об экомаршрутах, разбросанных по всей стране, от пейзажей которых по-настоящему захватывает дух. Подробнее о том, где можно вдоволь насладиться природой нашей страны – в материале "Рамблера".

Фото: unsplash unsplash

"Тропой леопарда"

leopard-land.ru

Эта экотропа расположилась в национальном парке "Земля леопарда" в двух часах езды от Владивостока. Помимо редкого дальневосточного леопарда здесь можно встретить амурских тигров, обыкновенных рысей и дальневосточного лесного кота. Маршрут экотропы простирается на два километра, а гулять по ней можно круглый год.

"Большая байкальская тропа"

greatbaikaltrail.org

11 пеших маршрутов на побережье Байкала были созданы общественной организацией "Большая байкальская тропа". В общей сложности протяженность всех троп составляет 500 км. Если вас не пугает длинная прогулка, отправляйтесь по маршруту Листвянка – Большие коты (24,7 км). По пути вы сможете лицезреть удивительные пейзажи озера, а также лес, скалы и необычные растения.

Важно: чтобы попасть сюда нужно получить разрешение в нацпарке "Заповедное Прибайкалье" в Иркутске или в лесничестве в Листвянке.

Подводная тропа на озере Телецком

altzapovednik.ru

Алтай славится чудесами природы, и озеро Телецкое одно из них – его даже внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Раньше у туристов была возможность лишь рыбачить на берегу и наблюдать за озером со стороны, но с недавнего времени у всех туристов старше 18 лет появилась возможность изучить подводный мир озера. Погружение проходит с инструктором на глубину от 5 до 40 метров.