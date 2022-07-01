Как путешествовать по России дешевле: 5 лайфхаков

За последние годы путешествия по России стали популярны как никогда, но порой даже они обходятся не дешевле, чем недельная поездка по Европе. К счастью, есть лайфхаки, которые помогут существенно сэкономить в путешествиях, а значит, путешествовать чаще.

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Подробнее об этих хитростях – в материале "Рамблера".

Невозвратные билеты

Чаще всего такие билеты стоят дешевле возвратных. И если вам все-таки потребуется их вернуть, выход есть. В правилах авиакомпаний обычно сказано: возврат считается вынужденным в случае отмены или задержки рейса, изменения авиакомпанией маршрута перевозки и выполнения рейса не по расписанию. Если время вылета изменилось даже на 10 минут, вы имеете право требовать возврат средств.

Вакуумные пакеты

У лоукостеров, как правило, нет ограничения по весу ручной клади, но есть ограничения по габаритам. Чтобы схитрить и сложить в сумку больше вещей, не докупая багаж, воспользуйтесь вакуумными пакетами.

Хостелы

Если вы путешествуете в одиночку, можно снять койку в общей комнате, а если с парой – двухместный номер с общим туалетом и душем. В крупных городах можно найти очень комфортабельные хостелы, которые не уступят съемной квартире, но при этом будут дешевле.

Тщательный выбор кафе

Прежде, чем отправиться на ужин в незнакомом городе, изучите меню заведения в навигаторах или социальных сетях. Очень часто там можно найти и цены на еду, и фотографии блюд. Так вы точно будете знать, сколько вам придется потратить в том или ином месте и не пойдете в ресторан, если посчитаете его слишком дорогим.

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