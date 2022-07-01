5 кухонь для гастротура по России

Познавать мир можно самыми разными способами. Например, через вкусовые рецепторы. Знакомство с национальными кухнями откроет вам новые грани культуры городов, поселений и целых областей. Рассказываем, куда можно отправиться в гастротур.

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Татарская кухня

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Где попробовать: Республика Татарстан (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск)

Татарская национальная кухня разнообразна. Так как развивалась она не только на основе своих этнических традиций, но на нее также влияли и кухни соседних народов. Блюда по душе могут найти и вегетарианцы. Среди популярных — кыстыбый, обжаренная пресная лепешка с начинкой из каши, рагу или картофельного пюре. Эчпочмак — известный треугольный пирожок с мясом. Баурсак — ромбовидные пончики из пресного теста, посыпанные сахарной пудрой. Токмач — суп-лапша, который готовят чаще на курином бульоне, но иногда и на мясном, рыбном, овощном и грибном. Губадия — главный праздничный татарский пирог. Самая распространенная начинка — с рисом, но также делают с красным томленым творогом кырт.

Карельская и финская кухни

Где попробовать: Республика Карелия (Петрозаводск, Сортавала, Валаам)

Карельская, или восточно-финская, кухня формировалась не как кухня одного этноса, а как сочетание кулинарных традиций соседних народов. Значительное влияние на формирование карельской кухни оказала Финляндия. Так как регион достаточно рыбный, то, конечно, одним из главных блюд является каларуока — уха. Обязательный атрибут карельской национальной кухни — калитка, которая представляет собой небольшой открытый ржаной пирожок на тонком тесте с начинкой. Полный аналог такого пирожка есть в финской кухне. Традиционная начинка — картофельное пюре с маслом и молоком. Еще один традиционный карельский пирог — с начинкой из репы. Выпекают его из двух лепешек, между которыми кладут мелко нарезанную тертую репу с солью.

Кавказская кухня

Где попробовать: Северная Осетия (Владикавказ), Чеченская республика (Грозный)

Кавказская кухня состоит из национальных блюд грузинской, лезгинской, кабардинской, карачаево-балкарской, осетинской, чеченской и ингушской. Так что эта кухня не ограничивается всем известными шашлыками. Среди наиболее распространенных блюд — долма. Выглядит она как конвертик из виноградных листьев, начиненный рисом и мясным фаршем.

Другая гастрономическая особенность — хычины. Это тонкие лепешки с начинками из картофеля и соленого сыра, домашнего творога с зеленью или мясом. Есть еще один вид поджаристых лепешек ― чуду. Их готовят с творогом и зеленью, сыром и картошкой. По аналогии готовят и азербайджанские кутабы.

Конечно, известны и осетинские пироги с необычной начинкой — листьями свеклы, фасолью. Как правило, пироги выпекают в количестве 3 штук, смазывают сливочным маслом и укладывают друг на друга. Цифра 3 означает Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа.

Башкирская кухня

Где попробовать: Республика Башкортостан (Уфа, Благовещенск)

Кочевой образ жизни башкир привел к формированию продуктов длительного хранения. В основе многих блюд — вяленая конина, баранина, сушеные ягоды и злаки. Особую любовь башкиры испытывают к конской колбасе казы и салу, обычно их запивают бульоном с кислым коротом, который нейтрализует последствия жира.

В Башкирии популярны разные супы — тукмас из мяса птицы, улюш с мясом и картошкой, куллама — из мяса с салмой (кусочками теста), умач — из курицы и овощей. Также много традиционных пирожков из дрожжевого теста, называемых бэккэнами, с самыми разными начинками: мясо с рисом, морковка или капуста с яйцом, картошка с курицей. Популярно такое блюдо, как кыстыбый, похожий на осетинский пирог, но с более тонким тестом. На десерт обычно подают башкирские пончики с творожной начинкой — баурсаки.

Алтайская кухня

Где попробовать: Республика Алтай (Горно-Алтайск, Чемал)

Алтайская кухня основана на мясе и молоке. Местные жители любят сыры, среди наиболее популярных сортов — алтайский курут, который называют «сырчик». Готовится из закваски чегеня и коптится. Может храниться очень долго.

Жители Алтая часто готовят в котелках перловый суп — кочо. Сначала готовят бульон (мюн) из свинины, баранины или конины. Затем в него добавляют ячмень или перловку.