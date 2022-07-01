Едим в Северной Осетии

Если столица Северной Осетии — один из кулинарных центров, пожалуй, всего Кавказа, то найти место для обеда возле популярных туристических достопримечательностей за пределами Владикавказа неопытному человеку не так-то просто. Зато, где поесть вкусно и недорого, хорошо знают гиды. Сергей и Диана Сонины руководят владикавказской туристической компанией «Бюро путешествий и экскурсии». Они несколько десятилетий организуют отдых по Северной Осетии и соседним регионам и подсказали нам, как не проголодаться в осетинских горах.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

Ресторан отеля Tana Park

Видео дня

Самый дальний уголок Северной Осетии — Дигорское ущелье. Ленивые туристы сюда не едут, хотя сейчас в ущелье ведет асфальтированная дорога и посмотреть здесь есть на что: музей Задалески Нана — женщины, по легенде спасшей осетин от уничтожения во время монгольского нашествия, водопад Три Сестры и проложенный над глубоким каньоном Чертов мост.

Вознаграждением за стойкость станет ужин в ресторане отеля Tana Park в селении Куссу. В дополнение к традиционному осетинскому и европейскому меню здесь можно попробовать еду «с акцентом». Жареный осетинский сыр, дигорская рыбная похлебка, дигорский пирог с кабачками. Эти блюда готовили жители Дигорского ущелья и найти их в ресторанах Владикавказа вряд ли удастся. Ну, а самое известное дигорское блюдо — туйра. Наваристый суп с говядиной обязательно подают на стол горячим. Красноту бульону придают помидоры, а густоту — пару ложек муки.

Вокруг отеля несколько вершин — калорийные блюда насытят перед восхождением. Есть детское меню.

Ресторан открыт с апреля по октябрь. Зимой заведение работает «по звонку» - предупреждайте о визите заранее.

Ресторан «Долина Солнца»

Одно из обязательных мест для посещения в Северной Осетии — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь в селении Фиагдон. После пищи духовной можно подкрепиться и материальной. В двухстах метрах от обители расположен отель с рестораном «Долина Солнца».

Можно пообедать в беседке на свежем воздухе или в ресторане с большими витражными окнами. Они здесь не случайно: заведение со всех сторон окружено горными вершинами.

В ресторане есть и европейская, и кавказская кухня. Последняя — это не только осетинские пироги, но и, к примеру, традиционная грузинская закуска пхали, горячее блюдо из потрохов кучмачи, картофельно-мясной микс на сковороде — оджахури.

Приехать в «Долину Солнца» можно с детьми. Для них есть зона отдыха.

Кафе «Тагардон»

Кафе «Тагардон» расположено у дороги, между селами Дзуарикау и Дзивгис (сюда обычно едут посмотреть на наскальную крепость), в живописном месте у горной реки Фиагдон.

Занять столик можно в кабинке или на открытой веранде. А в ожидании заказа — спуститься к реке или понежиться в гамаке.

Многостраничного меню не найти. В основном это осетинские пироги с разными начинками, мясные и рыбные шашлыки. Но отдыхающих это не расстраивает. «Мясо невероятное, пироги просто космос» - так характеризуют бывалые путешественники блюда в кафе.

Для большой компании здесь готовы приготовить коронное блюдо — ягненка на вертеле. Процесс занимает около четырех часов, поэтому заказывать нужно заранее. На горячей «карусели» на дровах мясо получается нежным и сочным.

Тут же туристов готовы угостить аракой — традиционный осетинский алкогольный напиток обычно употребляют в горячем виде с кусочком острого перца.

Ресторан отеля «Вертикаль»

Самый популярный горнолыжный курорт Северной Осетии прекрасен и летом. В теплое время года в Цее можно подняться к двум тающим ледникам — Цейскому и Сказскому, увидеть поляны цветущих рододендронов или погулять по экологической тропе к водопаду Шагацикомдон.

Туристов в Цее принимают несколько гостиниц и отелей. С питанием на горнолыжном курорте дело обстоит хуже. Короткий список возглавляет ресторан отеля «Вертикаль».

Готовят по-домашнему, вкусно и недорого. Шеф-повара сервируют большие порции и любят говорить: «Если тарелка чистая, значит, гость доволен!» «На привал» в ресторане останавливаются большие туристические группы. К их приезду бывают готовы комплексные обеды: первые и вторые блюда, салат и осетинские пироги.

Берутся в ресторане и за сложные задачи. Несколько лет в Цей на лето приезжают йоги, практикующие сыроедение. К их визиту готовят хумус из гороха, тыквенный салат или овощные роллы. По запросу гостя повара могут приготовить безглютеновую пищу.

Своим коронным блюдом в «Вертикали» называют фыдджын по-цейски. Рецепт такого осетинского пирога с мясом вызывает удивление даже у жителей республики. В качестве начинки — рубленая говядина и овощи: кабачки, баклажаны, помидоры. Получается что-то вроде рагу в тесте. Гости называют пирог «два килограмма удовольствия».

Пообедать можно на открытом воздухе в чилаут-зоне с топчанами и прекрасным видом на заснеженный четырехтысячник Уилпата.

Сельский общепит

Самое мистическое место в Северной Осетии, памятник истории — «город мертвых» в Даргавсе — стремятся увидеть все туристы. Путешественники едут сюда на своих машинах и организованными тургруппами на автобусах из санаториев Кавказских Минеральных вод. При такой популярности Даргавса кафе и ресторанов здесь нет. На помощь приходит сельский общепит.

Гостей ждут в беседках на берегу реки Табилдон. Хозяйка Лена с помощницей — и за поваров, и за официантов. Готовят национальные пироги и осетинский мясной суп лывжа, салат из свежих огурцов и помидоров. Вот и все меню.

Телефон Лены знают многие экскурсоводы Осетии и Северного Кавказа. Звонят перед выездом, а к приезду туристической группы горячие пироги с сыром и с мясом и ароматный суп уже готовы.