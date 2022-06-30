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33 минуты назад

Россиянам раскрыли стоимость самых дешевых авиабилетов по стране в июле

Lenta.ru

Российским путешественникам раскрыли стоимость самых бюджетных перелетов по стране в июле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Раскрыта стоимость самых дешевых авиабилетов по стране в июле
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, выгоднее всего жителям Москвы во второй летний месяц улететь в Архангельск, куда билеты стоят в среднем 2,3 тысячи рублей. Перелет в Санкт-Петербург и Мурманск обойдется туристам немного дороже — от 2,5 тысячи рублей. Авиабилеты до Казани и Уфы можно приобрести за 2,8 и 3,1 тысячи рублей соотвественно. Замыкают топ бюджетных направлений Набережные Челны, куда перелет можно совершить за 3,2 тысячи рублей.

Сочинцам дешевле всего добраться на самолете в Минеральные Воды (стоимость авиабилетов от 2,4 тысячи рублей) или в Махачкалу (от 2,8 тысячи). Из Екатеринбурга недорого обойдется путешествие в Уфу (от 3,8 тысячи рублей), а также в столицу или Нягань (от четырех тысяч рублей).

Из Санкт-Петербурга выгоднее всего улететь в Москву и Мурманск — от 2,7 и трех тысяч рублей соответственно. До Вологды и Костромы — от 3,8 тысячи рублей, а доплатив 300 рублей, можно отправиться в Калугу или Архангельск.

Наиболее дешевые проездные документы из Казани в июле можно найти в Москву (за 2,7 тысячи рублей) и Саранск (за три тысячи). Отправиться в Кострому путешественники могут за 3,8 тысячи рублей, Калугу — 3,9 тысячи.

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