ТОП — 5 причин провести свои летние каникулы в Хакасии

События в этом году точно говорят нам, что пора что-то менять в своем отдыхе. К примеру, вместо привычных шумных курортов можно посетить Хакасию. Солнечная и спокойная республика явно настроит вас поймать релакс. И вот почему!

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Туимский провал

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Заняться активным отдыхом захочется, как только вы узнаете о Туимском провале. Это одно из самых популярных мест для тех, кто любит адреналин. На самом деле, это просто дыра диаметром и глубиной более 100 метров, которая образовалась после взрыва шахты. На дне ямы глубокое озеро и высокие отвесные стены. Если прыгнете туда, выбраться самому нереально. Поэтому есть страховка в виде ограждения и смотровой площадки. За прыжок необходимо заплатить около 100 рублей и адреналин на пару дней будет обеспечен!

Озеро Шунет

Расслабиться в водоеме с минеральной водой – это окунуться в озеро Шунет. Красивая природа, чистый воздух, целебная грязь – это ли не счастье? Расположен водоем в Ширинском районе, рядом с поселком Жемчужный. Возле озера нет никаких баз отдыха, а также сотовой связи. Поэтому здесь вы будете практически наедине с природой. Может быть, еще и с веселыми соседями, так как туристов бывает много. Ведь все хотят поплавать, оздоровиться, насладиться и отдохнуть.

Сундуки

Расширить кругозор на отдыхе и окунуться в историю вам помогут туристические маршруты по культурным достояниям. Один из популярных памятников природы, который именуют “местом силы”, – Сундуки. Это заповедник с горными возвышенностями, где осталась память о древних людях: наскальные рисунки, раскопки бытовых предметов, погребальные курганы. Об этом месте существует много легенд и мистических историй. Если вы любите мистику, духов, мифических существ – вам однозначно нужно посетить это место.

Вкусно покушать

В музее-заповеднике “Казановка” есть национальная кухня. И самый популярный десерт – это Талган, когда муку твердого помола из пшеницы смешивают с черемухой и сахаром и замораживают. Местные жители угощают им туристов. Но, как говорится, на вкус и цвет…Кому-то очень нравится, а кто-то вовсе не считает это “десертом”. Но хотя бы ради новых вкусовых ощущений попробовать стоит.

Саяно-Шушенская ГЭС