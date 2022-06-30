Чем заняться на Красной поляне летом

Курорт Красная поляна расположен в горах около Адлера. Добраться туда можно от аэропорта Сочи на электричке, автобусе или такси. Зимой это — популярное место скопления тех, кто любит экстремальные зимние виды спорта, а летом здесь не так много людей, и точно меньше, чем на побережье. В материале “Рамблера” — о том, чем можно заняться на Красной поляне летом, когда там нет толпы людей.

Фото: Sergei Kazantsev/Wikipedia Sergei Kazantsev/Wikipedia

Высокогорный экстремальный парк

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Если спуститься по трассе к Адлеру чуть ниже Красной поляны, можно попасть в высокогорный экстремальный парк, где есть развлечения для людей, которые любят пощекотать себе нервы. Здесь можно пройтись по мосту над горным ущельем, заняться банджи-джампингом, покататься на зиплайне и многое другое. Сюда можно поехать не только тем, кто любит разнообразные аттракционы, но и тем, кто хочет просто полюбоваться горными видами.

По горам на подъемниках

На Красной поляне есть единые билеты на подъемники, и лучше сразу выделять на это весь день. Можно подняться на Розу пик — самую высокую точку на курорте, а оттуда поехать на открытом подъемнике смотреть на водопады. Можно также заняться трекингом и погулять по горам пешком. Например подняться можно на подъемнике, а обратно пойти пешком, гуляя по лесу. На поляне есть целая система канатных дорог с разными остановками. поэтому за день можно обойти весь горнолыжный курорт.

Аквапарк

Не все знают о том, что прямо в горах есть отдельный аквапарк, куда специально завезли песок, чтобы отдыхающие чувствовали себя, как на пляже. Здесь есть не только бассейн и водные горки, можно также полежать в джакузи и пойти в спа. Здесь также проходит регулярная анимация, есть площадки для летних видов спорта, а через прозрачный купол можно увидеть вершины гор.

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