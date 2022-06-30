Чем интересен научно-популярный туризм в России

Научно-популярный туризм включен в программу Десятилетия науки и технологий (2022-2031), направленную на привлечение талантливой молодежи в науку и популяризацию актуальных научных исследований. Действительно, сегодняшний турист завтра может стать ученым. Однако такое направление туризма привлекает и более широкую аудиторию – от школьников и студентов до любителей научно-популярных мероприятий. Корреспондент Mir24.tv выяснил, что подразумевается под научно-популярным туризмом, как идет развитие отрасли и как можно стать научным туристом.

Фото: Мир24 Мир24

Что такое научно-популярный туризм?

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Общепринятого понимания «научного туризма» (научно-популярного, научно-образовательного) среди ученых и представителей туристической отрасли еще не сложилось. Этот термин был введен в обиход в 1980-е годы, когда по инициативе академика А.Ф. Трешникова в составе Географического общества СССР (ныне Русское Географическое общество) была создана Комиссия научного туризма. Тогда этим термином обозначалось направление туристической активности в целях обучения, проведения научной работы или повышения квалификации. С тех пор определение сильно устарело.

самообразование и личностное развитие через познание окружающего мира;

получение интересного контента для трэвел-блогерства;

производство фото- и видеоматериалов об уникальных историко-культурных и природных объектах;

коллекционирование (минералов, окаменелостей и т.д.);

популяризацию научных знаний и привлечение внимания молодежи к тем или иным профессиям;

проведение научно-образовательных экскурсий;

тренинги в целях подготовки молодых специалистов к научным экспедициям. По словам соорганизатора фестиваля «Праздник русского алмаза» Сергея Бердышева, содержание научно-популярного туризма сегодня включает в себя:

Главный инструмент научно-образовательного туризма, важный для маркетинга и обучения, – интерпретация научных знаний, то есть понятное и занимательное объяснение, куда турист приглашается и что он там увидит. Например, очень многим будет интересно посмотреть, где добывался «русский порфир» (малиновый кварцит) для саркофага Наполеона. Без дополнительной информации приглашение посетить окрестности Петрозаводска любому покажется скучным, отмечает Бердышев.

«Научный туризм помогает молодым ученым решать вопрос финансирования научных экспедиций. Польза от такого симбиоза науки и путешествий в том, что ученый получает доступ к объекту своих исследований, а турист – неповторимый научный взгляд на мир, доступ в самые интересные места планеты и, конечно, удовлетворение от своего личного вклада в науку»,

– рассказывает редактор сервиса бронирования жилья Tvil.ru Дарья Савельева.

Научный туризм становится все популярнее в последнее время, это направление оказывается гораздо шире, чем путешествия, так как включает в себя исследование окружающего мира, а не только наблюдение за ним. У подобных поездок, как правило, всегда есть научно-исследовательская цель или задача, для этого собирается интересная и нестандартная команда.

«Главное отличие от классических путешествий в том, что здесь главное – не посетить самые популярные места и пройти все туристические маршруты. Напротив, цель каждой экспедиции найти, выявить, узнать что-то новое, обнаружить те взаимосвязи, которые ранее были не очевидны. Мы не говорим здесь о научных открытиях, скорее о новом взгляде на то или иное место и культуру»,

– говорит главный редактор проекта «Антропогеос» Сардар Сардаров.

При этом стоит заметить, что научно-исследовательские экспедиции совершенно не означают, что в поездках должны быть исключительно ученые и исследователи. Например, здесь могут принимать участие люди науки, фотографы, поэты. Это позволяет смотреть на природные явления разными глазами и обеспечивает междисциплинарность исследования.

Направления научного туризма

учебно-практический туризм для студентов в форме выездных стажировок и практик;

профессионально-научный туризм для исследования археологических объектов, памятников культурного и исторического наследия, растительного и животного мира и прочего;

посещение университетов, лекториев, музеев и научных центров. Доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Иглин считает, что научно-популярный туризм ориентирован на посещение объектов образования и науки. Эксперт выделяет:

В рамках первого направления в России запущена Программа молодежного и студенческого туризма, благодаря которой молодые люди смогут путешествовать по регионам России с целью профессионального развития, стажировок на производствах, а также участия в научных мероприятиях и написания научных работ. Для молодежи разработано более 450 авторских турпродуктов, программ и мероприятий. Принять участие в программе могут студенты, а также молодые ученые, ординаторы и аспиранты, которые участвуют в научно-исследовательской деятельности, а также школьники-победители всероссийского конкурса «Большая перемена».⁣

Второе направление в наибольшей степени присуще выездным мероприятиям в естественных условиях. Активность реализуется в рамках таких областей, как археология, экология, этнография, геология, биология и другие науки. В России проводятся мероприятия по поиску и изучению различных артефактов, организуются походы, летние полевые практики и экспедиции, проводятся раскопки с привлечением как профессионального сообщества (ученых, студентов, гидов), так и волонтеров.

Наконец, третье направление – экскурсионное. Его отличительной особенностью является тематическая направленность, которая может включать посещение образовательных, научных и иных профессиональных учреждений, лабораторий, обсерваторий, встречи с российскими учеными и специалистами.

Примером экскурсионной деятельности является проект «Научный туризм», который действует в Санкт-Петербурге. По словам сооснователя этого проекта, научного сотрудника СПбНЦ РАН Екатерины Крыловой, участники рассказывают о работе ученых, научных достижениях и истории российской науки. Все желающие могут записаться на такие экскурсии, как «Здесь зарождалась российская наука», которая проводится в здании Российской Академии наук, научный тур в Радиевый институт Росатома, астротур «По звездному пути» в Главной Пулковской обсерватории и другие.

Таким образом, сфера научного туризма в России развивается по разным направлениям. Однако в узком смысле к научному туризму можно отнести только те путешествия, где основной целью туриста является не ознакомление с местом или явлением, но активное участие в научной работе экспедиции. Участник не только включается в научно-исследовательскую работу (по большей части в качестве помощника), но и софинансирует исследования.

Как создаются проекты в сфере научного туризма?

В числе успешных проектов, раскрывающих потенциал научного туризма в России, можно назвать клуб научных путешествий «Астроверты», который проводит астрономические экспедиции для наблюдения затмений, метеорных дождей, северных сияний. В каждой экспедиции ученые-гиды читают лекции, проводят мастер-классы, учат ориентации по звездному небу и астрофотографии. Еще одним интересным проектом является создание интерактивной карты научного туризма. Председатель правления российской Ассоциации Science Slam Арина Пушкина рассказывает, как родилась идея начать картографирование научных объектов и мероприятий на территории нашей страны:

«Мы делали кинопоказы научного документального кино в Самаре и пригласили для дискуссий ученого-физика из Москвы. От него мы узнали о сообществе, участники которого делятся друг с другом информацией об объектах, интересных для посещения с научной точки зрения. Тогда я решила, что было бы очень круто сделать интерактивную карту, где будут размещены различные научные места для посещения туристов (музеи, заповедники, обсерватории, лаборатории и т.д.)».

Уникальность этого проекта в том, что к каждому объекту будет прикреплена краткая справочная информация, условия посещения и возможность экскурсии, а также отзывы посетителей. В рамках проекта на начальном этапе планируется охватить локации не менее 40 субъектов России и нанести на карту не менее 400 точек. Например, там будут размещена информация о таких локациях, как музей-заповедник Дивногорье, телескоп БТА на Архызе, Центральный сибирский ботанический сад и другие места.

Локации будут подобраны так, чтобы турист смог получить не только ценные научные знания, но и провести мини-наблюдение или исследование, не имея при этом специальной подготовки. В рамках путешествий туристы смогут ориентироваться по карте и выбирать те точки, которые им интересны для посещения. А еще при этом они смогут знакомиться с разными учеными, которые готовы рассказать о своей работе, говорит Пушкина.

Сообщество Russian Travel Geek объединило научных коммуникаторов, ученых и популяризаторов науки, которые уже 8 лет проводят экспедиции и поездки по России. Все началось с инициативы эколога, научного сотрудника Института водных проблем РАН Артема Акшинцева, которому нужно было найти возможности и финансирование для работы в отдаленных районах Камчатского полуострова. Позже стали присоединяться другие ученые: ботаники, геологи, гидрологи, гляциологи и география экспедиций стала расширяться, рассказывает гид сообщества Тина Рыбакова.

Экспедиции делятся на два типа. Можно присоединиться к научно-исследовательской экспедиции и помочь ученому с отбором проб и поиском образцов, тем самым решив вопрос финансирования его полевых работ. Также возможно отправиться в научно-популярную экспедицию, возглавляемую популяризаторами науки и учеными, чтобы прослушать курс лекций, обрести новые компетенции и получить доступ в интересные места.

«Мы создаем свои маршруты, подчиняясь в первую очередь научным запросам и не руководствуясь «популярностью» мест, мы работаем как с известными популяризаторами науки (например, Станислав Дробышевский), так и с заповедниками. В частности, уже 5 лет мы проводим экспедиции по учету бурого медведя на территории Байкало-Ленского заповедника»,

– говорит Рыбакова.

Главной уникальной особенностью проекта гид считает отбор участников в экспедиции. Для участия нельзя просто прийти и заплатить взнос, участников принимают после анкетирования, в редких случаях – после личного собеседования. Это обусловлено ответственностью и отсутствием «права на ошибку» – для короткой десятидневной поездки группа должна быть дотошно сформирована и готова к моральным и физическим трудностям. Например, этим летом группа в составе экспедиции «Дыхание Эбеко» демонтирует и снимает временные сейсмостанции с действующего вулкана. Разумеется, под руководством опытных гидов и ученого-сейсмолога.

По словам Рыбаковой, в научно-популярные экспедиции и летние лагеря планка отбора ниже, нагрузка в них по большей части интеллектуальная, иногда включающая в себя возможность прикоснуться к полевой науке в легком формате. Кроме того, в Москве, на базе научно-популярной библиотеки «Научка» сообщество проводит бесплатные лекции, организует вечера в формате TedTalks в барах, где ученые выступают в коротком стендап-формате.

Как организовать маршрут?

Реализация любого туристического проекта начинается с построения наилучшего маршрута. В случае с научным туризмом важно, как объекты осмотра будут включаться в пределах будущего маршрута. Поэтому научно-популярные маршруты выгодно продвигать с помощью событийного туризма, полагает Бердышев. Например, ежегодный «Праздник русского алмаза» объединяет четыре главных и несколько вспомогательных маршрутов на территории Горнозаводского городского округа Пермского края. Мероприятие представляет собой геотуристический фестиваль в честь находки первого в России и Европе алмаза. Эта находка была сделана в 1829 году на берегах речки Полуденки, где впоследствии, более 70 лет спустя, трудился старателем будущий автор «Алых парусов» Александр Грин. Формат праздника позволяет, не ограничиваясь геолого-краеведческой лекцией, обогатить туристическую программу конкурсами, квестами, игрой в старатели, концертами, выставками минералов, экскурсиями к памятникам горного дела и т.д.

«НКО и вузы – те структуры, которые будут двигателями и организаторами практик научного туризма. Бизнес и государство – заказчиками и выгодоприобретателями проектов подобного рода. Участники – это, прежде всего, активная молодежь школьного и вузовского возраста. Например, студенты могли бы в качестве проектов делать путеводители по специальным познавательным турмаршрутам и разрабатывать их дизайн, развивать PR-стратегии по исторически значимым локациям, научным достижениям вузов или экспедиций»,

– полагает профессор Финансового университета при Правительстве РФ Татьяна Каминская.

«Самое важное в организации экспедиции – грамотно составленный и продуманный маршрут, а также правильно подобранная команда. Если вы действительно хотите поехать в научно-исследовательскую поездку, то, пожалуй, стоит обратиться к тем, кто организует подобные экспедиции или же попробовать сделать это самостоятельно, но без опыта вряд ли получится не совершить ошибок»,

– уверен Сардаров.