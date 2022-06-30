Непопулярные курорты около Сочи, где мало людей

Регион Сочи из-за ограничения полетов на юг России и санкций в этом году оказался переполнен туристами. Все они едут в город и окрестности, чтобы полежать на пляже и искупаться в море. В итоге многие путешественники боятся ехать отдыхать на курорт из-за большого количества людей. Однако не только в Сочи можно качественно отдохнуть. Рядом с курортным городом существует масса небольших поселков и деревень, где редко останавливаются туристы. О том, на какие курорты около Сочи стоит ехать — в материале “Рамблера”.

Фото: Chtotakoeosen/Wikipedia Chtotakoeosen/Wikipedia

Джубга

Небольшая деревня в Туапсинском районе считается лучшей для отдыха с детьми. Это — второй по популярности курорт после Анапы, но отдыхающих здесь гораздо меньше из-за того, что мест для размещения тут не так много. У поселка есть один существенный минус, который заключается в том, что его территория уходит в горы, а не тянется вдоль побережья. Поэтому перед бронированием обязательно посмотрите на то, как высоко расположен отель, иначе есть риск, что с пляжа вы будете подниматься довольно высоко.

Лермонтово

Еще один поселок, расположенный в Туапсинском районе, привлекает туристов своей доступностью и маленьким количеством отдыхающих. Море здесь достаточно чистое из-за того, что круглый год в него впадает горная река. На пляже есть развлечения для взрослых и детей, а в самом поселке достаточно развитая инфраструктура. Единственный минус, который называют туристы, — дорога до пляжа лежит через трассу. Кроме того, сейчас до Лермонтово нужно добираться на поезде или длинной дорогой через аэропорт Сочи.

Кабардинка